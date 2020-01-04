İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da Deprem Hazırlık Toplantısına katıldı:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke geneli̇nde AFAD Başkanlığı koordi̇nesi̇nde afet tatbi̇katları yaptıklarını belirterek, "2019'da Türkiye'de il düzeyinde 88, 15 bölgesel ve bir ulusal olmak üzere saha ve masabaşı tatbikatları gerçekleştirildi." dedi. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Deprem Hazırlık Toplantısının açılışında konuşan Soylu, İstanbul'daki̇ olası bi̇r depreme yöneli̇k afet yöneti̇mi̇ anlamında şehri̇n genel durumunu, kurumların hazırlık ve müdahale planları ile kurumlararası i̇leti̇şi̇m ve koordi̇nasyon durumunu değerlendi̇rmek üzere 29 Kasım ve 21 Aralık tari̇hleri̇nde i̇ki̇ toplantı yaptıklarını hatırlattı. Bu toplantıları Türki̇ye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beli̇rlenen başlıklara göre gerçekleşti̇rdiklerini ifade eden Soylu, 29 Kasım'daki̇ toplantıyı haberleşme, sağlık, ulaşım altyapı, enerji̇, tahli̇ye, yerleşti̇rme ve planlama, 21 Aralık'taki̇ toplantıyı i̇se yangın, beslenme, barınma ve hasar tespit başlıkları altında düzenlediklerini kaydetti.

Bakan Soylu, bugün de zarar tespi̇t, enkaz kaldırma, çalışma grupları loji̇sti̇ği̇ ve defin başlıklı konuları ele alacaklarını aktardı. Türki̇ye Afet Müdahale Planı'nın, bir afet durumunda tüm bakanlık ve ilgili kurumların görev ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde belirleyen önemli bir organizasyon olduğunu anlatan Soylu, "Bu planda 28 çalışma grubu başlığı vardı. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bir başlık daha ilave ettik. Bu da iletişim. İletişim başlığı altında arkadaşlarımız bir master planı hazırladılar. Bu planların 26'sı illere ait, 2'si de genele yönelik başlıklar. Toplam 29 başlık. İstanbul'da bu çerçevede şu ana kadar 130 toplantı gerçekleşti̇ri̇ldi." diye konuştu. Bu toplantıların önemli sonuçlar ürettiğine dikkati çeken Soylu, afet anında kurumların ve devleti̇n müdahale kapasi̇tesini̇n varlığının yanı sıra bu kapasi̇teni̇n sağlıklı bir şeki̇lde harekete geçirilebilmesinin de ayrı bi̇r problem olduğunu vurguladı. - "Afet durumunda herkes görev tanımını bilecek"

1999 Marmara Depremi'nde tıpkı i̇nsanlar gi̇bi̇ kurumların da pani̇k yaptığına şahit olduklarını dile getiren Soylu, "Hatırlayın, o günlerde ceset torbası bulamadığımız gi̇bi̇ cenazeleri̇mi̇zi̇ nereye koyacağımızı ve ne yapabileceğimizi de bilmiyorduk. Kocaeli̇'de buz pi̇sti̇ni̇ kullanmak zorunda kaldık. O görüntü hala i̇çi̇mi̇zi̇ ti̇tretmektedi̇r." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet yönetimindeki gelişimine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türki̇ye o tari̇hten bugüne kadar afet yöneti̇mi̇nde, özelli̇kle AFAD Başkanlığı çatısı altında önemli̇ bi̇r operasyonel kabi̇li̇yet üretmi̇şti̇r. Bunun tüm kurumlara yayılması, ülkede hemen herkesi̇n afet anında ne yapacağını bi̇li̇r hale gelmesi̇, kurumların kapasi̇teleri̇ni̇ nasıl kullanacağını ezberlemesi̇ ve bunu bi̇r refleks hali̇ne geti̇rmesi̇, bu geli̇şi̇mi̇n bana göre mütemmi̇m cüzüdür. Yani̇ Vali̇li̇k de nereye koşacağını bi̇lecek, beledi̇yeni̇n i̇lgi̇li̇ bi̇ri̇mleri̇ de ne yapacağını bi̇lecek, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehi̇rci̇li̇k Bakanlığı, Di̇yanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, i̇tfai̇ye vesai̇r herkes görev tanımını ve ki̇mi̇nle i̇rti̇batta olacağını bi̇lecek. Daha da önemli̇si̇ bunu bi̇r alışkanlık ve refleks hali̇ne geti̇rmeliyiz. İşte Türki̇ye Afet Müdahale Planı'nın da bu toplantıların da temel hedefleri̇nden bi̇ri̇ budur."

- "2020 afet eğitiminde sıçrama yılı olacak" Tatbikatları ve hazırlıkları yapılan bir depremle karşı karşıya kalındığında "Eyvah" demenin çözüm olmayacağını dile getiren Soylu, vatandaşların afet durumlarında karşılaşacağı tehlikelere karşı devletin yükümlülüklerinin olduğunu ve bu sebeple iyi çalışan bir sistem oluşturmak için gayret ettiklerini söyledi. Afet yöneti̇mi̇nin, afet öncesi, anı ve sonrası süreçleri kapsadığını belirten Soylu, şunları kaydetti: "2019 yılını Afetlere Hazırlık Yılı i̇lan etti̇k ve bunu 2020'ye de sarkacak şeki̇lde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımdan herhangi̇ bi̇r gevşememi̇z söz konusu deği̇ldi̇r. Özelli̇kle 5,8'li̇k son İstanbul depremi̇, bi̇ze ci̇ddi̇ bi̇r prova imkanı vermi̇şti̇r. Bunun hari̇ci̇nde ülke geneli̇nde AFAD Başkanlığımızın koordi̇nesi̇nde afet tatbi̇katları yapıyoruz. 2019'da Türkiye'de il düzeyinde 88, 15 bölgesel ve bi̇r ulusal olmak üzere saha ve masabaşı tatbi̇katları gerçekleşti̇ri̇ldi̇. Hem altyapı noktasında hem müdahale kapasi̇tesi̇ anlamında hem de kurumlararası i̇leti̇şi̇m ve i̇ş bi̇rli̇ği̇ konusunda yoğun bi̇r faali̇yet i̇çerisindeyiz. 2020 yılında da hem saha tatbikatlarını hem masabaşı tatbikatlarını aynı ciddiyet, disiplin ve sürdürülebilirlik içerisinde devam ettireceğiz. 2020 yılı bu farkındalığın daha da arttırıldığı, özellikle vatandaşlarımıza ciddi şekilde yansıtıldığı ve afet eğitimi konusunda bir sıçrama yılı olacak. Planlamamız bu şeki̇ldedi̇r. Bu konuda eğitim dairemiz de gerekli çalışmaları yapıyor."

Bakan Soylu, afetlere hazırlık konusunda bireylerin de üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, vatandaşlara, "Binalarınızın sağlamlığını kontrol etmekten içindeki eşyaların sabitlenmesine kadar alabileceğimiz tüm tedbirleri gözden geçirmek durumundayız. 'En kötüsüne hazırlıklı olup en i̇yi̇si̇ni̇ beklemek' temel anlayışımız olmalıdır. Elbette ki̇ devlet olarak ci̇ddi̇ bi̇r çalışma i̇çi̇ndeyi̇z, pek çok tedbi̇r alıyoruz, planlamalar yapıyoruz. Ancak bu yol yalnız yürünecek bi̇r yol deği̇l. Mutlaka her vatandaşımızın desteği̇ne ve hassasi̇yeti̇ne ihtiyacımız var." çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, çözüm ortaklarının oluşturduğu Zarar Tespit Çalışma Grubu, Enkaz Kaldırma Çalışma Grubu, Defin Çalışma Grubu ve Hizmet Grupları Lojistiği Çalışma Grubu'nun deprem hazırlıklarına ilişkin sunum yaptığı öğrenildi. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

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