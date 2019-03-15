İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" adlı programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her yerinde izin verdik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne, en ufak kısıtlama ortaya koymadık. İstiklal Caddesi'nde yapmayın dedik. İstiklal Caddesi'ne yöneldiler, gerekli tedbirleri aldık, İstiklal Caddesi'ne sokmamaya özen gösterdik. Bu ülkede Kahramanmaraş, Çorum olayları nasıl çıktı? Tek tarafın kendisine ait söyleyecekleri, ortaya koyabilecekleri, yapabilecekleri elbette ki büyük önem taşımaktadır ama bu ülkenin fay hatları var. Alevilik Sünnilik, laiklik dindarlık, Türklük Kürtlük, sağcılık solculuk, başı açıklık başı kapalılık... Sürekli olarak bu fay hatları üzerinden benim ülkemin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışıyorlar.

"ALKOLÜ KAÇIRINCA NE YAPACAKLARINI KENDİLERİ DE BİLMEYECEKLERİ İÇİN ÇOK KÖTÜ PROVOKASYONLARA SEBEBİYET VEREBİLİRLERDİ"

"Öyle bir provokasyona çanak açıyorlardı ki o akşam. Siz ezandan ne istiyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Biraz hürmet bu kadar zor mu? Burada insanlar nasıl bir aradalar? Kıyafetlerine, zihindeki düşüncelere göre mi bir aradalar? Türkiye'yi bugün elde ettiği huzur ortamından alıp başka bir yere taşımak kimin hakkıdır? Bolu'da, Düzce'de çalışıyordum, arkadaşlar konuyu bana intikal ettirince takip ettiğimiz bir olaydı zaten, dedim ki 'buna derhal müdahale edeceksiniz.' Çünkü orada kendini bilmezlerin bazıları alkolü kaçırınca ne yapacaklarını, nasıl kontrol altında olabileceklerini kendileri de bilmeyecekleri için çok kötü provokasyonlara sebebiyet verebilirlerdi Allah muhafaza.