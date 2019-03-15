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İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sırasında "ezanın ıslıklandığı" iddiası hakkında "Kaç dakikada dağıttık biliyor musunuz? Üç dakika sürmedi. Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" adlı programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her yerinde izin verdik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne, en ufak kısıtlama ortaya koymadık. İstiklal Caddesi'nde yapmayın dedik. İstiklal Caddesi'ne yöneldiler, gerekli tedbirleri aldık, İstiklal Caddesi'ne sokmamaya özen gösterdik. Bu ülkede Kahramanmaraş, Çorum olayları nasıl çıktı? Tek tarafın kendisine ait söyleyecekleri, ortaya koyabilecekleri, yapabilecekleri elbette ki büyük önem taşımaktadır ama bu ülkenin fay hatları var. Alevilik Sünnilik, laiklik dindarlık, Türklük Kürtlük, sağcılık solculuk, başı açıklık başı kapalılık... Sürekli olarak bu fay hatları üzerinden benim ülkemin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışıyorlar.

"ALKOLÜ KAÇIRINCA NE YAPACAKLARINI KENDİLERİ DE BİLMEYECEKLERİ İÇİN ÇOK KÖTÜ PROVOKASYONLARA SEBEBİYET VEREBİLİRLERDİ"

"Öyle bir provokasyona çanak açıyorlardı ki o akşam. Siz ezandan ne istiyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Biraz hürmet bu kadar zor mu? Burada insanlar nasıl bir aradalar? Kıyafetlerine, zihindeki düşüncelere göre mi bir aradalar? Türkiye'yi bugün elde ettiği huzur ortamından alıp başka bir yere taşımak kimin hakkıdır? Bolu'da, Düzce'de çalışıyordum, arkadaşlar konuyu bana intikal ettirince takip ettiğimiz bir olaydı zaten, dedim ki 'buna derhal müdahale edeceksiniz.' Çünkü orada kendini bilmezlerin bazıları alkolü kaçırınca ne yapacaklarını, nasıl kontrol altında olabileceklerini kendileri de bilmeyecekleri için çok kötü provokasyonlara sebebiyet verebilirlerdi Allah muhafaza.

"KAÇ DAKİKADA DAĞITTIK BİLİYOR MUSUNUZ? ÜÇ DAKİKA SÜRMEDİ"

"Kaç dakikada dağıttık biliyor musunuz? Üç dakika sürmedi. Dağıtırız ama koskoca okumuş, yazmış insanlar, konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan insanlar, insanların kutsallarına, bu memleketin ortak değerlerine, anlayışına... Orada gördünüz mü pankartların ne kadar adice olduğunu? Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

"İkide bir sanki kurtarılmış bir bölge gibi İstiklal Caddesi'nde bu nahoş, kabul edilemeyecek görüntülerin, bu pankartların kadınlık adına ortaya konulmasını son derece yanlış buluyoruz. Bu kadınlığı aynı şekilde PKK terör örgütü de kullanıyor. Kimse kusura bakmasın, oraya gidenler, onları yönlendirenler CHP'nin kadınları, İYİ Parti'nin kadınları, Saadet Partisi'nin kadınları ittifak içerisindeler. Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın ve oradaki hayvanların tecavüz ettiği kadınlarla, kızlarla, çocuklarla ilgili en ufak bir değerlendirme bugüne kadar yaptılar mı?

"Allah'ınızı severseniz şu sol görünümlü adamların, kendini onlara kaptırmış bir takım kadınların elinden şu kadın meselesini çekin alın, istismar etmesinler artık." diye seslenen Soylu, "Kendileri modern olacaklar, her zamanki gibi milleti küçümseyecekler. Ne anlayışınız var? Modernlik ahlaktadır, insanlıktadır, kardeşliktedir, insanın birbirine iyi davranmasındadır. Onun için yapılacak çok daha iş var."

(AA)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon 8 Mart ezan

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