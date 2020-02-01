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İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntülerine yer verdi.

Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet." ifadesini kullandı.


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basketbol depremzede çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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