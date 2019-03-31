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İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 08:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı.  Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, saat 08.00'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi.

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı.
Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, saat 08.00'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Soylu ve eşi 1004 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
Bakan Soylu oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar her hangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bu gün söz milletin" dedi.
Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandıİçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

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