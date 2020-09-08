İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istismarcı şeyh için ilk açıklama!

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın tutuklanması hakkında konuştu.

"O SAPKININ YARGILANMASINI SAĞLAYAN KOLLUK BİRİMLERİMİZDİR"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Size bu kadar bekçi, polis verdik diye emniyeti töhmet altına sokan kişiler, alçak bir provokasyonu devreye sokmaya çalıştı. Bu teşkilatlar kolay mı oluştu? Sadece karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiliyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimi, savcısı vardır. Hakimler, sosyal medya üzerinden karar vermeyecektir. O sapkını yakalayan da yargılanmasını sağlayan da kolluk birimlerimizdir" ifadelerini kullandı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ REHBER ETMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamasınında devamında "Dinimizi istismar etmeye çalışan yapılar için operasyonlar titizlikle yürütülmektedir" diyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

"İnançlı insanlar, inanç gruplarının onur ve haysiyetini zedelememeye özen gösterdik. Ama sosyal medya, insanların değerlerini istismar edenler üzerinden ne kadar zarar verebilirim diye bir yanlış içerisinde. Bunun için, sosyal medya gücünü değil hukukun üstünlüğünü rehber etmek zorundayız."

