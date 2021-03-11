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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :“KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :“KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek”

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :“KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :“KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek”

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