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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yağmur sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dinmeyen yağış ile ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yağmur sürprizi

Adıyaman’da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dinmeyen yağış ile ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor. Zamanında yetişti bereket" dedi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlayan sağanak yağışın altında konuşmasını yaptı. Uyuşturucu ve terörle yapılan mücadele ile ilgili bölge halkına bilgiler veren Soylu, kentte başlayan yağmurun dinmemesi üzerine ise yaptığı değerlendirme alandakileri güldürdü. Konuşması esnasında hızlanan yağmur nedeniyle Soylu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor ha. Hakkaten öyle. Şuanda tam yağmur ayı. Hatta biraz gecikti. 20-25 günlük sapma da oldu ama zamanında yetişti bereket" diye konuştu.
Konuşmanın ardından ise yeni hizmet binası yapılan dualarla hizmete açıldı.

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