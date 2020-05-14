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İçişleri Bakanlığı 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan Z.A'nın 2015'te, R.A.H'nin ise 2016'da örgüte katıldığı tespit edildi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.

(AA)

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