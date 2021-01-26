HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi

26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.
Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi.
Genelgede, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.
Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.
Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.
Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.
Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanacak. Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak. Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.
Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.
Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklamasıDiyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması
09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti: Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı (Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri)

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.