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İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte Suriye'ye dönen göçmen sayısı

03.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir." dedi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte Suriye'ye dönen göçmen sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı'nın açıklamalarından satırbaşları;

SURİYELİ GÖÇMENLER

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir.

TERÖRLE MÜCADELE

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 ekim ayında; kırsal alanda 2’si büyük, 39’u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik bin 390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71’i PKK/KCK, 27’si DEAŞ mensubudur.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye İçişleri Bakanlığı
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