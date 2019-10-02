İçişleri Bakanlığı duyurdu: 300 bin TL ödülle aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

