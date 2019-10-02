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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 300 bin TL ödülle aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 300 bin TL ödülle aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı berhem osman ekinci PKK terörist

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