İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-28 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek bölgesinde Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1021 personel 62 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada; 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir, 110 bin kök skunk, 123 kilogram 50 gram kubar, 30 kilogram 250 gram toz olmak üzere toplam 153 kilogram 300 gram esrar ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

(DHA)

