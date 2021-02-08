İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye adli idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtilerek, "Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada pandemi ile mücadelede sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiği vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk halkına bu süreçte gösterdiği sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür edildi.

