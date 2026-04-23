İçten içe sizi çekemeyenlerin verdiği 5 ipucu

Başarılarınız karşısında arkadaşınızın tavırları değişiyorsa, bu bir tesadüf olmayabilir. Sağlıklı ve uzun ömürlü dostluklar; açık iletişim, karşılıklı destek ve 'aynı takımda olma' hissi üzerine kurulur. Ancak en güçlü arkadaşlıkların bile zayıf noktaları olabilir. Bunlardan biri de çoğu zaman dile getirilmeyen kıskançlıktır.

KISKANÇLIK NEDİR, NEDEN OLUR?

Kıskançlık insani bir duygudur. Hayatın bir noktasında hepimiz başkasında olup bizde olmayan şeyleri isteyebiliriz.

Bu; ilişki, kariyer, görünüm, maddi durum ya da sosyal çevre gibi pek çok alanda ortaya çıkabilir.

Uzmanlara göre kıskançlık çoğu zaman yetersizlik hissinden kaynaklanır. Yani aslında mesele siz değil, karşınızdaki kişinin kendi iç dünyasıdır. Ancak bu durum, arkadaşlık ilişkisini olumsuz etkileyebilir.

ARKADAŞINIZIN SİZİ KISKANDIĞINI GÖSTEREN 5 İŞARET

1. İYİ HABERLERİNİZE MESAFELİ KALIYOR

Başarınızı paylaştığınızda coşkunuzu paylaşmak yerine geri çekiliyorsa, ilgisiz davranıyorsa ya da sizi dışlıyorsa bu bir işaret olabilir.

2. SİZİ DIŞLAYABİLİR

Grup etkinliklerine çağrılmamak, mesajlaşmalardan habersiz kalmak ya da planların dışında bırakılmak kıskançlığın davranışsal göstergeleri arasında sayılıyor.

3. İLETİŞİMİ TUTARSIZDIR

İyi olduğunuz dönemlerde ortadan kaybolup, zor zamanlarınızda aniden yakınlaşabilir. Ayrıca alaycı ifadeler, iğneleyici yorumlar ve sürekli kıyaslama dikkat çeker.

4. DİĞER ARKADAŞLIKLARINIZI ELEŞTİRİR

Sizi başkalarından uzaklaştırmaya çalışabilir, diğer arkadaşlarınızı kötüleyebilir ya da sizi yalnızlaştıracak davranışlar sergileyebilir.

5. MUTLULUĞUNUZA GÖLGE DÜŞÜRÜR

Sevindiğiniz bir konuda mutlaka olumsuz bir yön bulur. Yeni işinizi, ilişkinizi ya da başarınızı küçümseyebilir.

KISKANÇLIK SİZİ NASIL ETKİLER?

Bu tür bir arkadaşlık zamanla özgüveninizi zedeleyebilir. Sürekli kendinizi sorgulamanıza, başarılarınızdan suçluluk duymanıza neden olabilir. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede güven sorunlarına ve duygusal uzaklaşmaya yol açabileceğini belirtti.

BU DURUMLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

AÇIK VE SAKİN İLETİŞİM KURUN

Suçlayıcı olmadan, 'ben dili' kullanarak duygularınızı ifade edin.

Örneğin: "Böyle konuştuğunda kendimi kötü hissediyorum."

EMPATİ KURMAYA ÇALIŞIN

Karşınızdaki kişinin zorlandığı alanları anlamaya çalışmak, gerilimi azaltabilir. Ancak bu, davranışlarını kabul etmek anlamına gelmez.

SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

Arkadaşlıkta saygı ve destek beklentinizin net olması gerekir. Sürekli olumsuzluk kabul edilebilir değildir.

İLİŞKİYİ GÖZDEN GEÇİRİN

Eğer konuşmanıza rağmen değişim olmuyorsa, bu arkadaşlığın size iyi gelip gelmediğini sorgulamak gerekebilir.

GEREKİRSE MESAFE KOYUN

Kendinizi korumak için bazı ilişkileri sınırlamak ya da bitirmek sağlıklı bir tercih olabilir.

Kıskançlık her insanın yaşayabileceği bir duygu olsa da, kontrol edilmediğinde dostluklara zarar verebilir.

Önemli olan, bu duygunun ilişkiye nasıl yansıdığı ve sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktığıdır. Sağlıklı bir arkadaşlık, sizi aşağı çeken değil, yukarı taşıyan bir bağ olmalıdır.