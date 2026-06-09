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En hanımcı 4 burç! Eşlerini el üstünde tutuyorlar

Burçların ilişkilerdeki davranışları astroloji meraklıları tarafından sık sık yorumlanıyor. Özellikle bazı burçlar partnerlerine olan ilgileriyle dikkat çekiyor. Peki bu burçlar hangileri?

En hanımcı 4 burç! Eşlerini el üstünde tutuyorlar
Gökçen Kökden

Astroloji yorumlarına göre bazı burçlar ilişkilerinde daha koruyucu, ilgili ve fedakar davranışlarıyla öne çıkıyor. “Hanımcı” olarak tabir edilen bu yaklaşım, eşine değer veren, onu ön planda tutan ve ilişkide uyumu önemseyen burçlarla ilişkilendiriliyor.

YENGEÇ BURCU

En hanımcı 4 burç! Eşlerini el üstünde tutuyorlar 1

Yengeç burçları duygusal yapılarıyla biliniyor. Aile ve ev hayatına verdikleri önem nedeniyle ilişkilerinde oldukça sahiplenici ve şefkatli davranabiliyorlar. Partnerlerinin ihtiyaçlarını fark etme konusunda da oldukça hassaslar.

BOĞA BURCU

Boğa burçları sadakatleriyle öne çıkıyor. Güven duygusunu ilişkilerinde merkezde tutan Boğalar, partnerlerine bağlılık gösterme konusunda istikrarlı bir tavır sergiliyor. Konfor ve huzur odaklı yapılarıyla ilişkide denge sağlamaya çalışıyorlar.

TERAZİ BURCU

En hanımcı 4 burç! Eşlerini el üstünde tutuyorlar 2

Teraziler ilişkilerde uyum ve dengeyi ön planda tutar. Partnerlerini mutlu etmek, ilişkiyi korumak ve çatışmadan kaçınmak için çaba gösterirler. Bu yönleriyle “eşini düşünen” burçlar arasında sayılırlar.

BALIK BURCU

Balık burçları romantik ve fedakâr yapılarıyla bilinir. Partnerlerini mutlu etmek için kendi isteklerinden bile vazgeçebilen bir karaktere sahiptirler. Duygusal bağ onlar için her şeyden önemlidir.

Astrolojide burçlar tek başına kesin yargılar vermek için kullanılmaz. Ancak genel karakter eğilimleri üzerinden yapılan yorumlar, özellikle ilişki dinamiklerini anlamak isteyenler için ilgi çekici olabilir. Her bireyin kişisel deneyimleri farklı olsa da, burç yorumları astroloji meraklıları için eğlenceli bir rehber niteliği taşıyor...

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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