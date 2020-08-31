İddia: PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu

Hatırlanacağı üzere Sony kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni nesil konsolunu tanıtmıştı. Aslında konsolun teknik özellikleri ve sahip olacağı donanım çok öncesinden biliniyordu. Lakin nasıl bir kasa tasarımına sahip olacağı belli değildi. Nitekim bu tasarım da düzenlenen son PS5 lansmanında ortaya çıktı.

Peki şimdi gelelim asıl soru işaretine; PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman? Bu konu hakkında şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Lakin Video Games Chronicle’ın ulaştığı raporlara göre PS5 çıkış tarihi belirlenmiş durumda.

İŞTE RAPORLARA GÖRE PLAYSTATİON 5'İN ÇIKIŞ TARİHİ

VGC'nin iddialarına göre, PlayStation 5 çıkış tarihi kasım ayı olarak belirlendi. Aslına bakılırsa Xbox Series X de kasım ayında çıkacak. Fakat iki konsolun çıkış tarihleri arasında 10 – 15 gün olması bekleniyor.

Microsoft’un elini biraz daha hızlı tutup Xbox Series X’i kasım ayının hemen başında satışa sunacağı, Sony’nin ise PS5 için kasımın ortalarını bekleyeceği dile getiriliyor. Kısaca özetlemek gerekirse iki yeni nesil konsol da kasım ayı içerisinde raflardaki yerlerini almış olacak. Merakla bekliyoruz.

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