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İddia: PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

2020 oyun sektörü açısından önemli bir yıl olacak. Çünkü bu yılın sonunda yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X raflardaki yerlerini almış olacak.

İddia: PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu

Hatırlanacağı üzere Sony kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni nesil konsolunu tanıtmıştı. Aslında konsolun teknik özellikleri ve sahip olacağı donanım çok öncesinden biliniyordu. Lakin nasıl bir kasa tasarımına sahip olacağı belli değildi. Nitekim bu tasarım da düzenlenen son PS5 lansmanında ortaya çıktı.

Peki şimdi gelelim asıl soru işaretine; PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman? Bu konu hakkında şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Lakin Video Games Chronicle’ın ulaştığı raporlara göre PS5 çıkış tarihi belirlenmiş durumda.

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VGC'nin iddialarına göre, PlayStation 5 çıkış tarihi kasım ayı olarak belirlendi. Aslına bakılırsa Xbox Series X de kasım ayında çıkacak. Fakat iki konsolun çıkış tarihleri arasında 10 – 15 gün olması bekleniyor.

Microsoft’un elini biraz daha hızlı tutup Xbox Series X’i kasım ayının hemen başında satışa sunacağı, Sony’nin ise PS5 için kasımın ortalarını bekleyeceği dile getiriliyor. Kısaca özetlemek gerekirse iki yeni nesil konsol da kasım ayı içerisinde raflardaki yerlerini almış olacak. Merakla bekliyoruz.

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