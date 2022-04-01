İddialı tarzıyla sürekli konuşulan Didem Soydan'ın olay olan tulumuna uygun fiyatlı alternatif ürün önerileri

Türkiye'de moda dünyasının favori mankenlerinden olan Didem Soydan, eşsiz güzelliği ve doğuştan gelen çekiciliği ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve yurtdışındaki en önemli moda defilelerinde de boy gösteren başarılı model, sosyal medyada sergilediği özgün stiliyle de farkını ortaya koymayı başarıyor. Maskulen çizgileri feminen parçalar ile birleştirerek kendine has bir tarz oluşturan yıldız ismin çekim için gittiği Doha'da giydiği tulumu çok beğenilmişti. Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken bu parça, gardırobunu yenilemek isteyenlere de ilham veriyor. Şanslıyız ki Didem Soydan'ın olay tulumuna benzer alternatifler bulmak çok kolay!

1. Asla modası geçmeyecek bir parça arıyorsanız...

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Didem Soydan, oldukça modern ve çağ ötesi bir stile sahip olsa da öte yandan zamansız bir giyim tarzının da formüllerini veriyor. Günlük hayatında genellikle tek renk ve sade parçalarla gördüğümüz ünlü isim, âdeta her daim şık ve çabasız görünmenin kurallarını yazıyor.

Siz de Didem Soydan'ın iddialı tulumu gibi her yere ve her ana uyum sağlayacak bir parça arıyorsanız Lemoniade imzalı tuluma göz atabilirsiniz. Düz siyah rengi ve vücudu saran kesimi ile gardırobunuzun joker parçası olmaya aday olan bu tulumu, topuklu veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

2. Hem sportif ruhundan hem çekiciliğinden vazgeçemeyenlere...

Kim demiş spor kıyafetler çekici görünemez diye? Her kombini ile ön yargıları darmadağın eden Didem Soydan, giydiği tulum ile modada sınır olmadığını bizlere kanıtlıyor.

Didem Soydan'ın moda anlayışından ilham alan Holly Lolly, siyah dar kalıplı tulumunu huzurlarınıza sunuyor. Soydan'ın giydiği fenomen tulumun kol kısımlarındaki mavi şeritler yerine ufak bir yazı baskısı ile renklenen Holly Lolly tulumu hem günlük stilinize uyarlayabilir hem spor günlerinde kullanabilirsiniz. Didem Soydan gibi ön kısımdaki fermuarı açarak çekici bir görünüme kavuşabileceğiniz bu tuluma mutlaka göz atın!

3. Sokak stilinin yeni yıldızı siz olun!

Didem Soydan'ın öz güveni ve şıklığı ile podyumlarda parladığı gibi siz de sokaklarda bir model edasıyla salınmak istiyorsanız ünlü ismin benzersiz stilinin fısıldadığı ipuçlarına kulak verebilirsiniz. Tulumlara değer katan kombinleri ile herkesin beğenisini kazanan Soydan, kot parçalara da ilhamını bulaştırıyor.

Olay kıyafetin modelini kot kumaş ile birleştiren Efstyle, siyah renkli kot tulumu ile moda severlerin kalbini kazanıyor. Didem Soydan'ın giydiği tulumun ön kısmındaki fermuarı yerine düğme detayları eklenerek daha günlük bir görünüm yakalanan bu parçayı triko kazaklar veya crop toplar ile kombinleyebilirsiniz. Sokak modasının yeni yıldızı olacak bu parçaya bir şans vermelisiniz!

4. Hep aynı şeyi giymekten sıkıldıysanız sizi böyle alalım!

Her sabah işe gitmeden önce gardırobun karşısında kara kara ne giyeceğinizi düşünüyorsanız tulumlara güvenebilirsiniz. Sıkıcı gömlekler, rahatsız eden takımlar ve demode etekler döngüsünden çıkmanıza yardımcı olacak tulumlar; tüm şıklığı ile ofiste de sizi yalnız bırakmıyor.

TSWRK markası, kemerli tulumu ile Didem Soydan'ın tulum stilini ofise uyarlamayı başarıyor. Göğüs dekoltesi yerine omuz dekoltesi kullanmayı tercih eden marka, iddiasından hiçbir şey kaybetmiyor. Göğse doğru uzanan ufak zarif penceresi ile oldukça hoş bir görünüm sunan bu parçayı alışveriş listenize eklemeyi unutmayın deriz!

5. Desensiz olmaz diyenlere...

Tek renk ve minimal parçalar ile özgün ve yaratıcı bir stil oluşturmayı başaran Didem Soydan, en zor desenlerin bile hakkını veriyor. İkonik tulumunda ufak detaylar dışında pek desen kullanmasa da diğer kombinlerinde farklı tarzdaki desenlere sıklıkla başvuran ünlü model, hayvan desenlerini çok seviyor.

Siz de ünlü model gibi bu tarz desenlerden hoşlanıyorsanız Lovebox'ın zebra desenli şık tulumuna bir şans verebilirsiniz. İki yanında cepleri bulunan ve ceket yakasıyla farkını ortaya koyan tulum, şık kemeriyle bel bölgesini hareketlendiriyor. Zarif topuklu ayakkabılarla kombinleyerek ışıltısını artırabileceğiniz Lovebox Zebra Desenli Tulum aradığınız parça olabilir!

6. Özel günlerde elbise tek seçenek değil!

Arkadaşınızın düğününde, önemli bir davette veya şık bir akşam yemeğinde... Önemli gecelerde sürekli elbise giymekten sıkıldıysanız bir elbise kadar şık olmayı başarabilen tulumlar yardımınıza koşuyor.

Didem Soydan'ın çok konuşulan tulum stilinden ilham alan Abiyefon, spor bir kıyafetin nasıl abiye bir parçaya dönüşebileceği ile ilgili hepimize moda dersi veriyor. Ünlü modelin derin göğüs dekoltesini koruyan tulum, ışıltılı bir kumaş kullanılarak bir davet kıyafetine dönüştürülüyor. Tül kolları ile daha da gösterişli hâle gelen bu parçayı özel günler için mutlaka dolabınızda bulundurun!

7. Süper Kadın!

Vücuduna tam oturan tulumu ile âdeta filmlerden çıkmış çekici bir süper kahraman gibi görünen Didem Soydan'ın stilini daha da cesur bir parçaya dönüştürmeye ne dersiniz?

Setre markası, Didem Soydan gibi güçlü ve cesur bir stile sahip kadınlar için tasarladığı tulum ile ortalığı kasıp kavuruyor. Tulum formunu deri malzeme ile birleştirerek daha çekici bir silüet yaratan bu model, siyah rengi ve detayları ile de modanın nabzını doruklara çıkarıyor. Şık topuklular ile kusursuzca kombinleyebileceğiniz bu model ile tüm gözleri üzerinize toplamaya hazır olun!

8. Tulumun karşı konulmaz konforu!

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Neden tulumları çok seviyoruz? Tek neden Didem Soydan'ın bu efsanevi moda parçaları içinde nefes kesici görünmesi olamaz! Tek adımda şıklığı garantileyen tulumlar, sundukları konforla da gardıropların en özel parçası olmayı hak ediyor.

Sadece bir partide, sokakta veya işte değil; evinizde de bu konforlu şıklığın tadını çıkarmak istiyorsanız Funwave'in kırmızı siyah kareli tulumu tam size göre! Yumuşacık dokusu ile vücudunuzu saran ve sizi gece boyunca sıcak tutan bu tulum, arkadaşlarınızla oyunlar oynadığınız pijama partisinde veya tek başınıza izleyeceğiniz güzel bir filmde size eşlik edecek.

9. Plaj stiline havalı bir dokunuş!

Dört mevsim Didem Soydan kadar şık görünmek istiyorsanız size bir müjdemiz var! İnce ve dökümlü kumaşlarla birleştirilen tulumlar, sahil kenarından plaj partilerine yaz sezonu stilinize seviye atlatmaya geliyor.

Gündelik modanın yükselen yıldızı OUlike, siyah renkli tulumu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Göğüs dekoltesi ile oldukça şık bir görünüm sunan model, sade tasarımı ve hafif yapısı ile yaz sıcaklarında en yakın arkadaşınız olmaya aday. Gündüz terlikler ile plajda, gece ise topuklu ayakkabılar ve takılar ile partilerde giyebileceğiniz bu modeli almadan yaza başlamayın!

10. Risk almaktan korkmayın.

Kimileri Didem Soydan'ın stilini kusursuz bulurken kimileri o kadar beğenmeyebilir. Herkesin hemfikir olduğu bir şey var ki, o da Soydan'ın risk almaktan korkmadığı! Hiç görülmemiş parçaları hiç beklemediğimiz şekilde birleştiren Soydan, modada kendi üslubunu bulmayı başarıyor.

Siz de modanın sınırsız dünyasına güveniyor ve deneysel parçaları seviyorsanız Bershka'nın siyah renkli tulumuna göz atabilirsiniz. Formu ile ilk başta düz bir tulumu andıran bu model, çapraz askılar ile yarattığı göğüs dekoltesi ile bambaşka bir stil yaratıyor. Keskin omuz sınırlarıyla da farkını ortaya koyan tulum, aynı Didem Soydan gibi kimselere benzemiyor!