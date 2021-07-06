İdeal burun şekli nasıl olmalıdır? İşte burun şekline karar verirken izlenen yollar

Herkesin değişik yüz ölçüleri ve açıları olduğu için, ideal burun şeklinin de mutlaka kişinin yüzüne uygun şekilde planlanması gerekir. Bunun dışında yapılacak tasarımlar kişiyi mutsuz edecektir. Bu nedenle bize gelen hastada ideal burun şeklini belirlemek için öncelikli olarak kişinin beklentilerini mutlaka dikkatli bir şekilde dinliyoruz.

YÜZ YAPISINA UYGUN OLMAYAN ÖZELLİKLER BELİRLENİR

Daha sonrasında çeşitli fotoğraflama yöntemleri ve video çekimleriyle kişinin burnundaki bozuklukları, yüz yapısına uygun olmayan özellikleri belirledikten sonra genel bir burun tasarımı yapıyoruz.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN HASTAYA FİKİR VERMEK AMAÇLANIR

Bilgisayar üzerinde yapılan tasarımlar genelde hastaya bir fikir vermek amacıyla yapılan tasarımlardır. Sonuçta en son şekli ameliyat masasında estetik cerrah belirleyecektir. Burada kişinin beklentilerinin çok iyi dinlenmesi ve olacak şeklin hastaya çok iyi anlatılması gerekir.

