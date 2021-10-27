İdeal göz şeklini yakalamak mümkün! Bu makyaj teknikleriyle badem gözlere sahip olabilirsiniz

Badem göz, adını badem biçiminden alan bir göz tipi. Etkileyici ve hoş duruşuyla badem gözlerin yoğun makyajlara ihtiyacı olmaz. Badem gözleriniz yoksa ve bu görünüm hoşunuza gidiyorsa, makyaj tüyolarıyla badem göz görünümüne ulaşabilirsiniz. Göz makyajınıza yoğunlaşarak küçük fırça darbeleriyle badem gözlere kısa sürede ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız badem göz makyaj tüyolarına göz atarak bu görünüme kavuşabilirsiniz. İşte badem göz formuna ulaşmanın yolları...

BU FAR UYGULAMALARIYLA BADEM GÖZ ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Badem göz görünümü yakalanacağı zaman öncelikle far uygulamasına dikkat edilmesi gerekir. Kullanmış olduğunuz renkler ve yaptığınız gölgeler sayesinde göz tipiniz farklılaşabilir. İstediğiniz rengi farklı tonlarıyla beraber kullanarak gölge görüntüsü elde edebilirsiniz. Göz kapağınıza uyguladığınız farla beraber bir ton açık rengi ya da koyu rengi karıştırabilirsiniz. Parmağınızla dağıttığınız far, daha gölgeli ve homojen bir görünüme sahip olur.

Dilediğiniz renkleri far paletinden seçerek birbirleriyle karıştırabilirsiniz. Farklı renkleri bir arada kullanarak dumanlı göz makyajı yapabilirsiniz. Dumanlı göz makyajı yaparken, gözlerinizin kenarlarında koyu renkler kullanarak kuyruk oluşturabilirsiniz. Böylelikle badem göz formuna daha da yaklaşmış olursunuz.

Göz kapağına uyguladığınız tonları göz altına da aynı biçimde uyguladığınız takdirde daha etkileyici ve hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz. Köşelere doğru uzattığınız ve koyulaştırdığınız far badem göz görünümüne yaklaştırır.

Göz pınarına doğru far kullanarak uzattığınız ince bir çizgiyle badem göz görünümü elde edebilirsiniz.

GÖZ KALEMİ VE EYELINERI MAKYAJINIZA DAHİL EDEBİLİRSİNİZ