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İdeal göz şeklini yakalamak mümkün! Bu makyaj teknikleriyle badem gözlere sahip olabilirsiniz

27.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Badem gözler etkileyici duruşları sayesinde ideal göz tipi olarak tanımlanır. Bu bakımdan badem gözlere sahip olan kişilerin makyaj yaparken fazla uğraşmasına gerek kalmaz. Bu göz formuna sahip değilseniz bile makyaj teknikleriyle badem göz görüntüsü yakalayabilirsiniz. Gözlerinizi ortaya çıkardığınız makyajlara küçük dokunuşlar yaparak ideal göz şekli görünümüne sahip olabilirsiniz.

İdeal göz şeklini yakalamak mümkün! Bu makyaj teknikleriyle badem gözlere sahip olabilirsiniz

Badem göz, adını badem biçiminden alan bir göz tipi. Etkileyici ve hoş duruşuyla badem gözlerin yoğun makyajlara ihtiyacı olmaz. Badem gözleriniz yoksa ve bu görünüm hoşunuza gidiyorsa, makyaj tüyolarıyla badem göz görünümüne ulaşabilirsiniz. Göz makyajınıza yoğunlaşarak küçük fırça darbeleriyle badem gözlere kısa sürede ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız badem göz makyaj tüyolarına göz atarak bu görünüme kavuşabilirsiniz. İşte badem göz formuna ulaşmanın yolları...

BU FAR UYGULAMALARIYLA BADEM GÖZ ELDE EDEBİLİRSİNİZ

  • Badem göz görünümü yakalanacağı zaman öncelikle far uygulamasına dikkat edilmesi gerekir. Kullanmış olduğunuz renkler ve yaptığınız gölgeler sayesinde göz tipiniz farklılaşabilir. İstediğiniz rengi farklı tonlarıyla beraber kullanarak gölge görüntüsü elde edebilirsiniz. Göz kapağınıza uyguladığınız farla beraber bir ton açık rengi ya da koyu rengi karıştırabilirsiniz. Parmağınızla dağıttığınız far, daha gölgeli ve homojen bir görünüme sahip olur.

  • Dilediğiniz renkleri far paletinden seçerek birbirleriyle karıştırabilirsiniz. Farklı renkleri bir arada kullanarak dumanlı göz makyajı yapabilirsiniz. Dumanlı göz makyajı yaparken, gözlerinizin kenarlarında koyu renkler kullanarak kuyruk oluşturabilirsiniz. Böylelikle badem göz formuna daha da yaklaşmış olursunuz.

  • Göz kapağına uyguladığınız tonları göz altına da aynı biçimde uyguladığınız takdirde daha etkileyici ve hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz. Köşelere doğru uzattığınız ve koyulaştırdığınız far badem göz görünümüne yaklaştırır.

  • Göz pınarına doğru far kullanarak uzattığınız ince bir çizgiyle badem göz görünümü elde edebilirsiniz.

GÖZ KALEMİ VE EYELINERI MAKYAJINIZA DAHİL EDEBİLİRSİNİZ

  • Far uygulaması yaptıktan sonra gözlerinize eyeliner çekebilirsiniz. Kuyruklu eyeliner çekerek badem göz ve çekik gözlere sahip olabilirsiniz.

  • Eyeliner uygularken göz pınarınıza doğru minik bir dokunuş yapabilirsiniz. Bu sayede makyajınız daha dolgun durur ve gözleriniz badem şekline yakınlaşır.

  • Göz kalemini üst ve alt kirpik diplerinize uygulayarak makyajınızı zengin hale getirebilirsiniz. Göz kalemiyle çizgi çizerken alt kirpik dibinde ortadan başlayarak üst kısımla birleştirebilirsiniz. Dilerseniz göz kalemini parmak uçlarınızla ya da ince uçlu bir fırçayla dağıtarak yumuşak bir görüntü oluşturabilirsiniz.
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