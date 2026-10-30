Bulaşık makinesi bitince kapağını açıyor musunuz? Uzmanı doğru bilinen yanlışı açıkladı

Bulaşık makinesi programı tamamlandığında kapağı hemen açanlardan mısınız? İçerideki sıcak buharın dışarı çıkması sonrası bulaşıkların daha hızlı kuruyacağı ve nem kalmayacağı düşüncesi her makine için geçerli değil. Analist April Taylor'a göre uygulanması gereken yöntem makinenin marka ve modeline göre değişiyor.

Yeni nesil bazı bulaşık makineleri, kurutma işleminin sonunda kapağı otomatik olarak aralıyor. Böylece içerideki buhar dışarı çıkarken temiz hava makinenin içinde dolaşabiliyor. Bazı modeller ise tamamen farklı bir kurutma sistemi kullanıyor. Örneğin fan destekli kurutma teknolojisine sahip makineler, nemli havayı dışarı atıp kuru havayı içeri çekerek çalışıyor. Bu tür sistemlerde program tamamen sona erene kadar kapağın kapalı tutulması gerekebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, internet üzerindeki genel tavsiyeler yerine bulaşık makinesinin kullanım kılavuzunda yer alan kurutma talimatlarının dikkate alınmasını öneriyor.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ KAPAĞIN KAPALI KALMASI OLMAYABİLİR

Bulaşık makinesinden gelen kötü kokunun, program bittikten sonra kapağın kapalı tutulmasından kaynaklandığı sıkça düşünülüyor. Ancak uzmanlara göre asıl sorun çoğu zaman makinenin içerisinde biriken kalıntılar. Kirlenmiş veya tıkanmış filtre, makinenin içerisinde kalan yemek artıkları, kapak contasındaki küf ve birikintiler ya da tıkanmış gider kötü kokunun kaynağı olabiliyor.

Özellikle filtrede zaman içerisinde biriken yiyecek parçaları hem kötü kokuya hem de suyun düzgün şekilde tahliye edilememesine yol açabiliyor. Program bittikten sonra makinenin dibinde çok az miktarda su bulunması normal kabul edilebiliyor. Ancak belirgin miktarda su birikmesi filtrede tıkanıklık veya tahliye sisteminde sorun olduğuna işaret edebilir.

Filtre temiz olduğu halde su birikmeye devam ediyorsa lavabonun altında bulunan tahliye hortumunun da kontrol edilmesi öneriliyor. Sorun devam ederse profesyonel destek gerekebilir.

KÜF VE KOKUYA KARŞI ASIL ÖNEMLİ OLAN DÜZENLİ TEMİZLİK

Uzmanlara göre kapağı açık mı yoksa kapalı mı bırakacağınızı düşünmekten daha önemli olan nokta, bulaşık makinesinin bakımını düzenli yapmak. Her yıkamadan veya birkaç yıkamadan sonra makinenin tabanında kalan yemek parçalarının temizlenmesi öneriliyor. Çıkarılabilir filtrelerin de üreticinin belirttiği aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra bulaşık makinesinin yaklaşık ayda bir kapsamlı şekilde temizlenmesi tavsiye ediliyor. Özellikle kapak çevresindeki lastik contalar gözden kaçırılmaması gereken noktalardan biri. Nem ve kirin zamanla burada birikebilmesi nedeniyle contaların ılık sabunlu suyla temizlenip ardından kuru bir bezle kurulanması öneriliyor.