İdeal güneş gözlüğü nasıl olmalı? Satın alınan güneş gözlüğünde CE işaretine dikkat!

Güneş gözlükleri, güneşin yaydığı ultraviyole ışınlardan gözleri korur, toz ve polen gibi havada uçuşan parçacıklara karşı kalkan görevi oluşturur. Göz yorgunluğunu alarak dışarıda daha konforlu vakit geçirilmesine olanak sağlar. Tercih edeceğiniz gözlüğün kullanıcının yüz hatlarına uygun olmasının yanı sıra, camları ile ilgili de dikkat edilmesi gereken birçok konu var.
UV KORUMASI YETERLİ Mİ?
Güneş gözlüğü camlarının, ultraviyole de (UV) denilen ve güneşten gelen mor ötesi ışınlarına karşı koruma sağlaması gerekiyor. UV ışınları gözle görülmemekle birlikte, yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bağ dokusu ve korneada ağrılı yanıkların oluşmasına sebep olabilir. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen UV ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. “UV filtresi”, gözlük camının koyuluğundan bağımsızdır ve gözlük camının hamurunda gerçekleşir. Dolayısıyla güneş gözlüğünün gözü koruma özelliği camların koyuluk derecesinden çok camların kalitesine ve UV filtresinin bulunmasına bağlıdır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirlenir. Özellikle deniz kenarında ve kar ışığında minimum UV400 korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır.
CAMIN KALİTESİ NASIL ANLAŞILIYOR?
Gözlük alırken camların boyama ve mika olup olmadığına, camda kabarcık ve eğrilik bulunup bulunmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bu tip camlar kırılma kusuru yaratarak göze zarar verebiliyor. Ayrıca kaliteli bir gözlük camında hafif bir esneme payı bulunması gerekiyor. Orijinal sertifikası ve garanti belgesi bulunan gözlüklerde tüm bu sorunlar aşılmış olsa da daha uygun seçeneklere yönelindiğinde bu özelliklerin mutlaka gözden geçirilmesi öneriliyor.
SERTİFİKASI OLMALI
Satın alınan güneş gözlüğünün sertifikalı ve güvenlik kontrollü olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
CE İŞARETİ OLMALI
CE işareti bir ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluk işaretidir. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti mutlaka olmalıdır.
YÜZ ŞEKLİNİZ UYGUN MU?
Herkesin yüz şekli farklı ve her gözlük herkesin yüz şekline uygun olmayabiliyor. Gözlüğün gözleri iki yandan, alttan ve üstten yeterince kapatması, göz ile cam arasındaki mesafenin kişinin aynaya bakar gibi kendini görmesine neden olacak kadar açık olmaması, çerçeve ve sapın başı sıkıştırmaması, kullanan kişiye fazlalık hissi vermemesi gerekiyor.
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