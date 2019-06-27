İdeal güneş gözlüğü nasıl olmalı? Satın alınan güneş gözlüğünde CE işaretine dikkat!

Güneş gözlükleri, güneşin yaydığı ultraviyole ışınlardan gözleri korur, toz ve polen gibi havada uçuşan parçacıklara karşı kalkan görevi oluşturur. Göz yorgunluğunu alarak dışarıda daha konforlu vakit geçirilmesine olanak sağlar. Tercih edeceğiniz gözlüğün kullanıcının yüz hatlarına uygun olmasının yanı sıra, camları ile ilgili de dikkat edilmesi gereken birçok konu var.

UV KORUMASI YETERLİ Mİ?

Güneş gözlüğü camlarının, ultraviyole de (UV) denilen ve güneşten gelen mor ötesi ışınlarına karşı koruma sağlaması gerekiyor. UV ışınları gözle görülmemekle birlikte, yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bağ dokusu ve korneada ağrılı yanıkların oluşmasına sebep olabilir. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen UV ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. “UV filtresi”, gözlük camının koyuluğundan bağımsızdır ve gözlük camının hamurunda gerçekleşir. Dolayısıyla güneş gözlüğünün gözü koruma özelliği camların koyuluk derecesinden çok camların kalitesine ve UV filtresinin bulunmasına bağlıdır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirlenir. Özellikle deniz kenarında ve kar ışığında minimum UV400 korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır.