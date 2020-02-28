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İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor! Acılı haberler ailelere ulaşmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece kahreden haber geldi. Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu. Acılı haberler ailelere ulaşmaya başlarken, ilk şehit ateşi Finike'ye düştü.

İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama gece saatlerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından yapıldı. Vali Doğan, Esed güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 şehidimiz, 32 yaralımız olduğunu açıkladı. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmadığını bildiren Doğan, saldırıda yaralanan askerlerimizin Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Şehitlerin ismi açıklandı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
İdlib saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi ise Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

ERDEMLİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

ERDEMLİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

ACILI AİLEYE HABERİ KAYMAKAM ULAŞTIRDI

ACILI AİLEYE HABERİ KAYMAKAM ULAŞTIRDI
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.
Anahtar Kelimeler:
Esed Suriye İdlib

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