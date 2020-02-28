İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor! Acılı haberler ailelere ulaşmaya başladı

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

ACILI AİLEYE HABERİ KAYMAKAM ULAŞTIRDI

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.