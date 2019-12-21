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İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Suriye'de, rejim saldırıları nedeniyle siviller, İdlib'in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor. Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

İdlib'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor.

Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor.

YARDIM PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in güney kırsalındaki rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göçün devam ettiğini, bölgeye gelen aileler içinde acil olarak 20 bin yardım paketi hazırlamaya başladıklarını söyledi.

"100 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ"

Tosun, 100 bin kişinin kuzey bölgelerine doğru göç ettiğini belirterek, "Göç yolundaki ailelere dağıtmak amacıyla acil yardım paketi hazırladık. İdlib'in güneyinden göç eden aileler için hazırlanan paketlerde, ekmek, kahvaltılık, bisküvi ve çeşitli gıda bulunuyor. Ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladık" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye saldırı göç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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Araplar, Truva atı ile içeriden ülkeyi ele geçiriyor. Adında milliyetçi kelimesi geçen kendini kurt sanan boz koyunlardan çıt çıkmıyor. Ülke arap istilası altında, siz adınızı değiştirin "arapçı hareket partisi" daha uygun sizin için.
bunlarda zama dönüştü 35-40bini sınır dışı ediyoruz 100bini geliyor
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