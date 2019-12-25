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İdlib'de son 1 haftada 200 sivil öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 08:16 | Son Güncelleme

Suriye'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güneydoğusuna son 1 haftada yapılan hava bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığı öğrenilirken, ağır yaralananlar Vilayet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İdlib kırsalına askeri müdahalelerini sürdüren Rusya destekli Esad rejimi, kentin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerinde her geçen gün yeni topraklar kazanıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre son 1 haftada saldırılar nedeniyle 200 sivil hayatını kaybederken, 120 bin Suriyeli ise Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Kentteki hastanelerde tedavi gören hastaların büyük bölümü de bombardımanlarda yaralanan sivillerden oluşuyor.

GELENLERİN ÇOĞU AĞIR YARALI

İdlib Vilayet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Muhammed Ebraş, kentteki en donanımlı hastanede hastaları tedavi etmelerine rağmen bazen imkanların yetersiz kaldığına dikkat çekerek, "Bombardımanlarda ağır yaralananlar ambulanslarla buraya getiriliyor. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alıyoruz. Buranın steril olması için de çaba harcıyoruz. Buraya gelenlerin çoğu ağır yaralı halde geliyor. Müdahaleler sonucu iyileştirdiklerimiz de oluyor, hayatını kaybedenler de oluyor ama onları hayatta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Toplamda aynı anda 300 hastaya bakabiliyoruz" dedi.

REJİM TOPRAK KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Esad rejiminin son 1 haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy, kasaba ve beldeler şunlar:

"Cercanez, Sırman, Sukeya, Ebu Mekki, Tehtaaya, Muaysurune, Hülübbe Tuh, Krestene, Krati, Ebu Şerci, Mudeyrise, , Um Celal, Um Tüveyne, Kıt , Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe."

Kaynak: DHA

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İdlib Suriye

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