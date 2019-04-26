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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 6 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:26 | Son Güncelleme

Sivil yerleşim bölgelerine yapılan hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gün içinde düzenlenen hava saldırılarında 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere gün içinde çok sayıda kara ve hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde, İdlib ilinin Kifrenbil ilçesine düzenlenen 4 hava saldırısında 1'i çocuk 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Sabah saatlerinde de Hama ilinin Tel Havvaş köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Tel Havvaş yapılan saldırıların ardından muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabından, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden 3 Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaşmıştı.

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri bu sabah erken saatlerde de top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya ve Buveyda köyleri ile İdlib'in güneyindeki Binin köyüne saldırı düzenlemişti. Saldırılarda bir de sığınmacı kampı hedef alınmıştı.

- Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed hava saldırları İdlib

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