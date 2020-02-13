İdlib: Rusya basını Türkiye ile yaşanan gerilimi nasıl yorumladı?

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ı sivillere saldırmakla suçlamıştı.

Konuyla ilgili haberi okuyan spiker, "Tüm bunlar sözde ılımlı muhalefeti desteklemek için yapılıyor ancak bu bölgede bunlardan hiç yok. İdlib'i El Nusra teröristleri yönetiyor" dedi.

Channel One kanalı, Türkiye'nin İdlib'e yaptığı asker sevkiyatı ve askeri malzeme yığınağının, Suriye'nin egemenliği ile yapılmış anlaşmaların bir ihlali olduğunu öne sürdü.

Rus basınının Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı yayınlarda, İdlib nedeniyle son dönemde artan gerilimden dolayı Türkiye sorumlu tutuldu.

'Birbirlerine rağmen hedeflere ulaşamazlar'

Ekonomi gazetesi Vedomosti, Türkiye'nin Ekim 2019'da yapılan ikinci Soçi Anlaşması'nı geçersiz kılma niyetini ilk kez dile getirdiğini yazdı. Vedomosti'ye konuşan Rus bir diplomatik kaynak, "Erdoğan'ın basında yer alan sözleri, Başkan Putin ile görüşmelerinde kullandığı tondan çok daha farklı" dedi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt gruplara yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından kısa bir süre sonra Soçi'de bir araya gelmişti. İki lider, Kürt grupların sınırdan içeri çekilmesi ve sınır hattında Türk ile Rus askerinin ortak devriye yapması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Rus hükümeti tarafından yayınlanan Rossiyskaya Gazeta gazetesi de, "Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de peşinde koştukları amaçlar ne olursa olsun, diğerine rağmen bu amaçlara ulaşma şansları düşük" yorumunu yaptı.

Gazetenin yazarlarından Fyodor Lukyanov, köşe yazısında, "Bu da her iki ülkenin çok iyi pazarlık yapması ve karşılıklı tavizler vermesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.