İDO ve BUDO sefer iptalleri (28 Eylül 2018)

Marmara Denizi'nden kuvvetli fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.
BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:
07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri
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