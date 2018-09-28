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İDO ve BUDO sefer iptalleri (28 Eylül 2018)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte 2018 Eylül 2018 bugün iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...

İDO ve BUDO sefer iptalleri (28 Eylül 2018)

Marmara Denizi'nden kuvvetli fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:

07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri

12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri


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İDO BUDO sefer iptalleri 28 eylül 2018 Marmara

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