İdrar kaçırma sorunu yaş ile doğru orantılı mı?

Birçok nedene bağlı olarak bu kaslarda fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklar idrar kaçırmanın nedenidir.

Tıbbi adı üriner inkontinans olan bu rahatsızlık her ne kadar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıksa da yaşın ilerlemesi ile beraber görülme riski artar. Bu nedenle de idrar kaçırma yaş ile doğru orantılı olarak artar. İdrar kaçırma her iki cinste de sık bir şekilde görülmektedir ancak kadınlarda görülme oranı erkeklere göre çok daha fazladır.

İDRAR KAÇIRMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

İdrar kaçırmanın birden fazla nedeni bulunur. Ancak bu nedenlerin başında yaş gelir. Yaşın ilerlemesi ile beraber mesane kaslarında meydana gelen gevşemeler idrar kaçırmaya neden olur. Ancak bunun yanı sıra kabızlık, böbrek taşı, şeker hastalığı, prostat büyümesi ve sinir sistemi hastalığı gibi hastalıklarda idrar kaçırmaya sebebiyet verebilir.

Ayrıca zor doğumlar, menopoz ve obezite gibi durumlarda da idrar kaçırmalar görülebilir. Bunun yanı sıra çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçların yan etkisi olarak idrar kaçırma da meydana gelebilir.