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İdrar kaçırma sorunu yaş ile doğru orantılı mı?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Böbreklerden gelen idrar mesanede birikir. Kaslardan oluşan mesane içerisinde idrar biriktikçe esneme olur. Alt kısmında yer alan kaslar kesenin sürekli olarak kapalı konumda olmasını sağlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "İdrar kaçırma sorunu yaş ile doğru orantılı mı?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi.

İdrar kaçırma sorunu yaş ile doğru orantılı mı?

Birçok nedene bağlı olarak bu kaslarda fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklar idrar kaçırmanın nedenidir.

Tıbbi adı üriner inkontinans olan bu rahatsızlık her ne kadar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıksa da yaşın ilerlemesi ile beraber görülme riski artar. Bu nedenle de idrar kaçırma yaş ile doğru orantılı olarak artar. İdrar kaçırma her iki cinste de sık bir şekilde görülmektedir ancak kadınlarda görülme oranı erkeklere göre çok daha fazladır.

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İDRAR KAÇIRMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

İdrar kaçırmanın birden fazla nedeni bulunur. Ancak bu nedenlerin başında yaş gelir. Yaşın ilerlemesi ile beraber mesane kaslarında meydana gelen gevşemeler idrar kaçırmaya neden olur. Ancak bunun yanı sıra kabızlık, böbrek taşı, şeker hastalığı, prostat büyümesi ve sinir sistemi hastalığı gibi hastalıklarda idrar kaçırmaya sebebiyet verebilir.

Ayrıca zor doğumlar, menopoz ve obezite gibi durumlarda da idrar kaçırmalar görülebilir. Bunun yanı sıra çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçların yan etkisi olarak idrar kaçırma da meydana gelebilir.

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Özellikle kas gevşeticiler, tansiyon düşürücü ilaçlar, depresyon ilaçları, tansiyon düşürmeye yarayan ilaçlar idrar kaçırmalara sebebiyet verir. Ancak genellikle bu ilaçların kullanımı bırakıldığında idrar kaçırma da ortadan kalkar.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Herhangi bir rahatsızlığa ya da ilaç kullanıma bağlı olarak görülen idrar kaçırmalar, bu rahatsızlık tedavi edildiğinde ya da ilaç kullanımı sona erdiğinde idrar kaçırma da kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak yaşa bağlı olarak meydana gelen idrar kaçırmalarda cerrahi müdahale gerekir.

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Prostat büyümesi ve mesane sarkması gibi rahatsızlıklarda da cerrahi müdahale kaçınılmazdır. İdrar kaçırmanın çok şiddetli olmadığı durumlarda ise mesane eğitimi ya da pelvik taban kası egzersizleri ile de mesane kasları güçlendirilir. İdrar kaçırma ciltte kızarıklık ve çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca hastalar üzerinde psikolojik baskıların da meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu nedenle uygun tedavi yöntemi ile tedavi edilmesi gerekir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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