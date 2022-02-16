'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Gittiği her yeri terörize ediyor! Şimdi de...

ABD’yi ehliyeti olmadan karış karış gezen Christopher Key isimli aşı karşıtı adam gittiği eyaletlerde buluştuğu takipçileriyle birlikte aşı merkezlerini ve eczanelerini adeta terörize ediyor. Tartışmalı influencer, kendisi gibi aşı karşıtı olanlara kendi idrarlarını içmelerini tavsiye ediyor. Key şimdi de, ehliyetlerin gereksiz olduğu konusunda insanları ikna etmeye çalışıyor.

İDRAR TİRYAKİSİ

ABD ve Avrupa’da idrar tiryakisi olarak anılan Christopher Key, "Ehliyete ihtiyacı olan tek kişi kamyon şoförleri, Uber sürücüleri, FedEx sürücüleridir, ancak anayasal haklarınızı anlarsanız, 'yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışına sahipsiniz" dedi.

'Aşı polisi' onun "karada yaşayan özgür bir adam" olduğunu ve ehliyetsiz araç kullanmanın "suç olmadığını" iddia ediyor.

Christopher Key geçtiğimiz günlerde maske takmayı reddettiği ve buna rağmen içinde bulunduğu marketi terk etmek istememesi yüzünden tutuklanarak hapse atılmıştı.

