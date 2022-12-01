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İdrarınıza dikkat! Vakit kaybetmeden doktora koşun: Karaciğer hasarı büyük

01.12.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrar vücudumuzdaki hastalıklar hakkında oldukça uyarıcı olabiliyor. İdrar yaparken ve idrarda görülen değişimler birçok hastalığın belirtisi olarak görülüyor. Uzmanlara göre tedavisi olmayan karaciğer hasarı idrardaki renklerde belli olabiliyor. İdrar renginizde aşağıda bulunan durumları görüyorsanız hemen doktora başvurabilirsiniz.

İdrarınıza dikkat! Vakit kaybetmeden doktora koşun: Karaciğer hasarı büyük

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), karaciğerde yağ birikmesiyle tetiklenen bir durumdur. Bu hastalık sinsice ilerler ve erken evrelerinde fazla belirti vermez. Geç teşhis edilen karaciğer hasarları tedavi edilemez hale gelmektedir. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, siroz olarak bilinen son varış yeri olmak üzere dört ana aşamada gelişir. Uzmanlara göre, karaciğer hasarının bu en ileri aşaması için "tedavi yok"

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Siroz, yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkar ve karaciğerinizin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olur. Sağlık hizmeti, "Bu hasar kalıcıdır ve karaciğer yetmezliğine (karaciğerinizin düzgün çalışmayı bıraktığı yerde) ve karaciğer kanserine yol açabilir" diye ekliyor. Yağlı karaciğer hastalığının bu aşaması korkutucu bir tablo çizerken, siroz genellikle idrar ile uyarı işareti vermektedir.

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Siroz, kolüri veya koyu idrar, kolaya benzeyen koyu kahverengimsi bir renkle karakterize edilir. İdrarın kararmasının nedeni bilirubindir - normal kırmızı kan hücresi parçalanma süreci sırasında üretilen sarı bir maddedir.

DIŞKI RENGİ DE ÖNEMLİ

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Karaciğeriniz, yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapmak için bilirubini kullanır. Sağlıklı bir karaciğer, bilirubinin çoğunu vücudunuzdan uzaklaştırır. Ama karaciğerinizde bir sorun varsa bilirubin kanınızda birikebilir ve idrarınıza karışabilir. Science Direct'e göre, koyu renkli idrar genellikle açık renkli dışkı ve sarılık gibi diğer uyarı işaretleri ile el ele gelir.

DİĞER SİROZ BELİRTİLERİ

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Siroz, bu üç uyarı işaretinin yanı sıra aşağıdaki belirtilere de neden olur:

  • Çok yorgun ve zayıf hissetmek
  • Hasta hissetmek (mide bulantısı)
  • İştahını kaybetmek
  • Kilo ve kas kütlesi kaybetmek
  • Avuç içlerinizde kırmızı benekler ve bel hizasının üzerinde cildinizde küçük, örümcek benzeri kan damarları (örümcek anjiyomları) oluşması
  • Kan kusmak
  • Kaşınan cilt
  • Katran görünümlü kaka
  • Kolayca kanama veya morarma
  • Sıvı birikmesinden dolayı şişmiş bacaklar (ödem) veya karın (asit)
  • Cinsel dürtü kaybı (libido)

SİROZU YAVAŞLATMANIN YOLLARI VAR

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Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz ve karaciğer rahatsızlığınız varsa acilen doktora görünmelisiniz. Şu anda sirozun tedavisi yok. Bununla birlikte, semptomları ve herhangi bir komplikasyonu yönetmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın yolları var.

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