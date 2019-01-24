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İETT otobüsünde bıçaklı dehşet! 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı.

İETT otobüsünde bıçaklı dehşet! 3 yaralı

İETT otobüsünde kardeşleri Mahmut Turan ve Mehmet Emin Turan'la yolculuk yapan Şerife Turan, ön koltukta oturan ve yüksek sesle müzik dinleyen Kamil Oğuz'u uyardı. İddiaya göre Oğuz bu sırada elinde bulunan bıçakla Şerife Turan'ın üzerine yürüdü. Kardeşleri de araya girince tartışma otobüs dışına sıçradı.

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Feshane Caddesi üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde tartışmaya otobüs şoförü de katıldı. Durağa yaklaştığında otobüsü durduran şoför, Kamil Oğuz'u aşağı indirmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre Oğuz, otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu.

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İKİ KARDEŞ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI

Otobüsten inen 2 kardeş ile Kamil Oğuz'un tartışması dışarda kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polis de kavgaya müdahale ederek bıçağı Oğuz'un elinden aldı. Koltuk altlarından yaralanan iki kardeş ile darp sonucu yaralanan Kamil Oğuz hastaneye kaldırıldı. 3 kardeş şikayetçi olurken, Oğuz ise ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

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"SİVİL POLİS GELDİ ADAMIN ELİNDEN BIÇAĞI ALDI"

Görgü tanığı Beşir Gün, "Kavga otobüste başlamış, yaşlı olan müzik dinliyormuş gençler de sesi biraz kısar mısın? demiş. O da 'ben de sizden rahatsız oluyorum, siz sessiz olun' demiş ve gençlere küfretmeye başlamış. Sonra da bıçağı çıkarıp ikisini de bıçaklamış. Sonra bıçaklayan adamı yakalayıp, dövdüler. O da darptan yaralandı. Kavgayı biz ayırdık, sivil polis geldi adamın elinden bıçağı aldı" diye konuştu.

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(DHA)

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