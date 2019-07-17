HABER

- İETT ŞOFÖRÜYLE İLE 3 GENÇ ARASINDA "KIRMIZI IŞIK" KAVGASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile İETT şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

*Gençlerden biri, İETT şoförüne muşta ile vurdu

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile İETT şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazar saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Mescid-i Selam Beşiktaş hattında çalışan çift katlı İETT otobüsünün şoförü Özgür Karabulut, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan 3 genci, son anda fark ederek durdu. Otobüsten inen Karabulut, gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri Karabulut'a muşta ile vurdu. Saldırgan 3 genç daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.

İLK MÜDAHALE KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINDA YAPILDI
Saldırganları yakalamayı başaramayan yaralı şoföre ilk müdahale olay yerinin yakınında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasında görev yapan sağlık personeli yaptı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, tedavisinin ardından taburcu oldu.

"ELLERİNDE MUŞTA İLE ŞOFÖR ARKADAŞIN KAFASINA, GÖZÜNE VURARAK, SALDIRDILAR VE DARP ETTİLER"
Olayın görgü tanıklarından esnaf Kemal Sirkeci, “Otobüse yeşil ışık, yaya da kırmızı ışık yanıyordu. 3 tane genç kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyordu. Otobüs şoförü de gençleri 'size kırmızı, bize yeşil yanıyor' diye uyardı. 16 ila 18 yaş arasında olan bu 3 genç arkadaş ellerinde muşta ile şoför arkadaşın kafasına, gözüne vurarak, saldırdılar ve darp ettiler. Şoförün kafası kan revan içerisinde kalınca 3 metre ileride bulunan Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağış noktası vardı. Oradaki sağlık görevlisi arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Ve şoförün ilk tedavisini yaptılar" dedi.
Otobüs şoförü Özür K.'nın, kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Gençlerin karşıdan karşıya geçmeye çalışması
-Otobüsün durması
-Şoförün araçtan inmesi
-Tartışma
-Kavga
-Saldırganların kaçışı
-Aktüel görüntüler
-Olay yeri
-Görgü tanığı Sirkeci ile röp
-Genel ve detaylar

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjdeKamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjde
Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı estiBeylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

10 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar

Apartmanlarına gidebilmek için öyle bir yol kullanıyorlar ki...

Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

MSB açıkladı! Bir uçak daha indi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.