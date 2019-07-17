*Gençlerden biri, İETT şoförüne muşta ile vurdu

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile İETT şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Mescid-i Selam Beşiktaş hattında çalışan çift katlı İETT otobüsünün şoförü Özgür Karabulut, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan 3 genci, son anda fark ederek durdu. Otobüsten inen Karabulut, gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri Karabulut'a muşta ile vurdu. Saldırgan 3 genç daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.

İLK MÜDAHALE KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINDA YAPILDI

Saldırganları yakalamayı başaramayan yaralı şoföre ilk müdahale olay yerinin yakınında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasında görev yapan sağlık personeli yaptı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, tedavisinin ardından taburcu oldu.