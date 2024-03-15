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İftar çadırı nedir, neden kurulur? İftar çadırı ücretli mi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.03.2024 02:15
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Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarak ibadet eder. Ramazanda oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için hayırsever vatandaşlar ve belediyeler tarafından il ve ilçelerin belirli noktalarına ise ramazan çadırları kurulmaktadır. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen bu uygulama sayesinde birçok Müslüman birlikte iftar yapar. Peki iftar çadırı nedir, neden kurulur? İftar çadırı ücretli mi?

İftar çadırı nedir, neden kurulur? İftar çadırı ücretli mi?

İçindekiler

  • İftar çadırı nedir?
  • İftar çadırı neden kurulur?
  • İftar çadırı ücretli mi?
  • İstanbul'da iftar çadırı
  • Ankara'da iftar çadırı

Ülke genelinde kurulacak Ramazan çadırları ile birlikte vatandaşlar, geleneksel iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu yaşar. Ramazan ayına özel olarak il ve ilçelerin birçok bölgelerine kurulan ramazan çadırları, şehrin dört bir yanındaki insanlarla bir araya gelme ve birlikte oruç açma fırsatı sunmaktadır. İftar çadırları ramazan ayının en büyük organizasyonlarından biri olarak hayır kurumlarının ve belediyelerin bu ay özelindeki meşgalelerinden olmaktadır.

İftar çadırı nedir?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların iftarlarını açmaları için kurulan çadırlara iftar çadırı adı verilmektedir. Genellikle belediyeler, dernek ve vakıflar ya da hayırseverler tarafından finanse edilirler. Bu çadırlar şehirlerin belirli noktalarına kurularak yemek dağıtımı yapılır.

İftar çadırı neden kurulur?

İftar yemeklerinde aile bireyleri ve komşularla birlikte olunur ve bu bahaneyle sosyal bağlar güçlenir. Ramazan ayı, kişilerin bir araya gelip birbirleriyle sosyalleşmesi açısından da güzel bir fırsat sunar. Bu dönemlerde aileler birbirlerini yemeğe davet ederler ve akşam ezanı okunduğu zaman hep birlikte oruçlarını açarlar.

Yardımseverliğin, iyiliğin ön planda olduğu ramazan ayında pek çok hayır kurumu ve belediyeler ihtiyaç sahiplerine ve orucunu dışarda açmak zorunda olan kişilere yönelik çadırlar kurmaktadır. Şehirlerin belirli lokasyonlarında belediyeler, dernek ve vakıflar ya da hayırseverler tarafından finanse edilen iftar çadırlarında yemek dağıtımı yapılır. İftar çadırları sadece ülkemizde kurulmamaktadır. Orta Doğu'da da yaygın oldukları bilinen iftar çadırları, Müslümanların olduğu her yerde olabilirler.

İftar çadırı ücretli mi?

Ramazan çadırı, bir anlamda oruç tutan kişiler için belirli noktalarda kurulan masalardır. Herhangi bir ücret talep edilmez, genellikle ikamet edilen semtin belediyesi bu yemek için organize olur. Çevre halkı çağırılır ve hep birlikte iftar açılır. Ramazan çadırı uzun masalar ve üstü örtülü şekilde tasarlanan yerlerdir. Çadırlar hijyenik ve düzenli bir şekilde olmak zorundadır. Birçok kişi ağırlandığı için yemek seçimi, tabak, kaşık, çatal ve içecekler önceden belirlenir.

İstanbul'da iftar çadırı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da da ramazan çadırları kurulmaktadır. Ramazan ayı boyunca İstanbullulara farklı noktalarda iftar yemeği verilir. İBB iftar çadırı için ise ayrıntıları öğrenmek adınaa İBB ile iletişime geçilmeli ve İBB'nin resmî internet sitesi ziyaret edilmelidir.

Ankara'da iftar çadırı

Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar Ankara bölgesinde de iftar çadırlarını merak etmeye başlar. Belediyeler ve çeşitli vakıflar veya kurumlarca her sene belirli bölgelerde kurulabilen iftar çadırlarında vatandaşlara ücretsiz bir şekilde iftar yemeği verilmektedir. Bu noktada vatandaşlar, Ankara’da hangi bölgelerde iftar çadırı kurulacağını araştırır.

Ankara iftar çadırları lokasyonları, belediyenin sitesi ya da iftar çadırı kuran veya iftar yemeği veren çeşitli kurumların konu ile ilgili çeşitli siteleri kontrol edilerek öğrenilebilir.

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