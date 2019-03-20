İGDAŞ ile COMGAS’dan iş birliği

İSTANBUL,(DHA)- BREZİLYA’NIN gaz dağıtım şirketi olan COMGAS ile İGDAŞ arasında, doğalgaz dağıtım sektöründe ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımı için uluslararası bir iş birliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Gaz Birliği Dağıtım Komitesi Başkanlığını yürüten ve Brezilya’nın en büyük gaz dağıtım şirketi olan COMGAS ile İGDAŞ arasında, doğalgaz dağıtım sektöründe ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımı için uluslararası bir iş birliği protokolü imzalandı.

İGDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen imza törenine İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Caminha de Castilhos França ve İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım katıldı.

“DOĞALGAZ, TÜRKİYE’NİN İÇİN ÖNEMLİ YERE SAHİP”

İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla değişen yenilenen ve genişleyen önemli sektörlerden birinin de doğalgaz sektörü olduğunu söyledi ve “Bu değişim gerek doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlenmesiyle talebin artması, gerek var olana yeni oyuncuların eklenmesi yönünde olurken, gerekse kullanıcıların artan beklentilerinin karşılanmasında hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yeni alt yapı modelleri ve teknolojilerin uygulanması, sistemlere entegre edilmesi yönünden de hızla ilerliyor. Önceden yenilenebilir modellerle enerjilerle doğalgaz açısından rekabet konuşulurken, şimdi yenilenebilir enerjiyle beraber kullanılan doğalgaz piyasasından bahsediyoruz. Bu piyasa hızla gelişiyor. Dünyada iklim değişikliği politikaları, karbonsuzlaştırma ve emisyonların azaltılması önemle vurgulanıyor. Bütün bu yeni gündemler sürekli güncelleme ve adaptasyonu da beraberinde getiriyor. Ülkemizde doğalgaza kısaca bakacak olursak doğalgaz Türkiye’nin birincil enerji kaynakları içerisinde çok önemli bir yere sahip olmaya başladı. Özellikle son 15 yılda ülkenin tamamında yapılan yatırımlarla pozisyonunu her geçen gün artırıyor” ifadelerini kullandı.