İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

İSTANBUL (AA) - İGDAŞ, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için kombi, şofben, baca ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, havalar soğumadan önce doğalgaz kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Havaların soğumasıyla birlikte baca temizliği, şofben, kombi ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için baca ve kombi bakımlarının önemine işaret edildi.

Güvenli ve doğru doğalgaz kullanım ögelerinin canlandırıldığı ve abonelerinin farkındalığını arttırmak için oluşturulan İGDAŞ Simülasyon Evi'nde bilgi veren kurum yetkilisi Makine Mühendisi Sabri Doğan, bakım, kontrol ve doğru kullanım konularına dikkati çekti.

Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için İGDAŞ'ın abonelerine ön koşul olarak sunduğu mevzuatın dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, tesisatlara yetkililer dışında müdahale edilmemesi ve İGDAŞ'ın tesisatı kontrol edip gaz kullanılmasına onay verdiği andaki şartların korunması gerektiğini söyledi.