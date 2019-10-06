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Iğdır'da gençler sokaklarda çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Iğdır'da, gönüllü gençler cadde ve sokaklarda "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında çöp topladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81 ilde gerçekleştirdiği, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Iğdır'da gönüllü gençler çöp topladı.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri, Atatürk Caddesi'nde bir araya gelerek, kent merkezindeki sokakları çöplerden temizledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen projenin gençlere örnek teşkil edeceğini aktardı.

Etkinliğin dördüncüsünü düzenledikleri belirten Karaca, "Gençleri teknoloji ile sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak amacıyla yürütülen projeye her yıl destek veriyoruz. Bu manada Iğdır'da gönüllü gençlerimizle, üniversite öğrencileriyle farkındalık oluşturmak için kent merkezinde çöp topladık." diye konuştu.

Projeye katılan gönüllülerden Elvan Adir, yollardaki çöpleri toplarken vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Adir, "Burada isteğimiz çevredeki vatandaşların bundan örnek alması ve tek temennimiz kimsenin yerlere çöp atmamasıdır. Bu etkinlikle etkili olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

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