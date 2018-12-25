Iğdır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

KOCAELİ (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Şehit askerin Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'taki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Darıca Kaymakam Vekili ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Aslen Kayserili olan şehit Yakup Gitmez'in 3 kardeşinin olduğu ve babasının 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
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