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Iggy Azalea "Sansürsüz içerikler paylaşacağım" demişti! Yeni şarkısını öyle pozlarla tanıttı ki...

24.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü rapçileri arasında yer alan Iggy Azalea, geçtiğimiz yıllarda "OnlyFans kimileri için güçlendirici bir yer olabilir ama ben asla kullanmam" dedikten sonra fikrini değiştirdi. "Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyen ve müziğe dönen rapçinin pozları olay oldu.

Sosyal medya hesabında iddialı paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurmuştu.

Başlarda OnlyFans platformunu eleştiren Iggy Azalea, geri adım atarak hesap açtı ve sevenlerine "Hiç çekinmeden, sansürsüz içerikler paylaşacağım" açıklamasını yaptı.

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Yetişkinlere yönelik OnlyFans platformunda milyonlar kazandığını belirten Iggy Azalea bu süreçte müzikten uzaklaşınca eleştirilmişti. Iggy Azalea şimdi ise dönüşüyle gündemde.

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33 yaşındaki Avustralyalı rapçi, iki yılı aşkın bir süredir ilk kez yeni bir şarkı yayınlıyor ve bu şarkının tanıtımıyla çok meşgul.

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25 Ağustos'ta piyasaya çıkacak şarkı için rapçi müstehcen bir fotoğraf çekimi için poz verdi.

Çekim için gümüş rengi dar bir bikiniyle çarpıcı kıvrımlarını sergileyen Iggy Azalea sosyal medyada gündem oldu.


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