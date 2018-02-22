İğne oyası nedir? İğne oyası nasıl öğrenilir? İğne oyasına yeni başlayanlar neler yapmalıdır?

1: fiyonklu iğne oyası modelleri İğne ve ipek iplik ile işlenen ve zaman zaman boncuklarla da çeşitlendirilebilen kenar danteli türlerinin hepsine iğne oyası adı verilmektedir. İğne oyalarını genellikle yazma, havlu ve masa örtüleri gibi birçok eşyanın kenar süsü olarak görsek de bu özel işlemelerin bazı modelleri kendi başlarına bir ev aksesuarı olarak da kendini gösteriyor.

İğne oyaları ipliğin iğne yardımıyla küçük düğümler atılarak biriktirilmesi ve bu düğümlerden farklı motifler yaratılmasıyla oluşur. Bu güzel el işi diğer birçok örgü ve işleme tekniğine göre daha zor olsa da elde edilen işler bir o kadar estetik ve zariftir. 2: Çam ağacı iğne oyası modeli İğne oyası işlemeleri günümüzde eski popülaritesini kaybetmiş olsa da hâlâ birçok el işi ve örgü meraklısı tarafından yapılmaya; yazmaların, havluların kenarlarını ve birçok evi süslemeye devam ediyor. Öyle ki zamanında ninelerimizin annelerimizin ilmek ilmek işlediği oyalara birçok evde rastlamak mümkün.

Anadolu kadınları tarafından işlenerek başlı başına birer sanat eseri haline gelen bu oyalar, Türk kadınının estetik ve güzellik anlayışının, duygularının ve düşüncelerinin birer yansıması olarak hayat buluyorlar.

İğne oyaları birçok el işi meraklısı için en zevkli uğraşlar arasında yerini alırken, bazı kadınlar tarafından ticari kazanç elde etmek amacıyla da değerlendirilebiliyor. 3: Fiyonk iğne oyası modeli Ülkemizde âdeta kültür mirası ögelerimizden biri olan bu el emeği göz nuru iğne oyalarını işleyebilmek için öncelikle temel teknikleri öğrenmek ve pratik yapmak gerekiyor. Günümüzde birçok halk eğitim merkezlerinde dönemsel iğne oyası kursları veriliyor. Bunun dışında kurslara gidecek zamanı olmayan ve iğne oyası işlemeyi öğrenmek isteyen kişiler için birçok eğitim videosu ve model internet ortamında meraklılarını bekliyor. Tabii el işlerinin en zahmetlileri arasında görülen iğne oyası işlemelerinizi geliştirmek de sizin özverinize ve yaptığınız pratiğe bakıyor. 4: Çilekli iğne oyası İğne oyası işlerken ipek ya da naylon ip ile iğne oyası için özel olarak üretilmiş farklı tipte iğnelere ihtiyacınız olacaktır. İğneler elinize göre uzun, kısa, sivri veya küt uçlu olabilir. Dantel tarzında işlemeler yapmak istiyorsanız bunların yanı sıra tığ adı verilen ucu kancalı iğnelerden de faydalanabilirsiniz.