İğrenç detayları tek tek anlattı! İşte PKK'dan kaçan teröristin itirafları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemde terör örgütlerine verdiği büyük darbelerden sonra örgüt çözülmeye başladı. 2 Eylül’de terör örgütünden kaçan T.Ö. adındaki terörist TSK’ya sığındı. T.Ö.’nün anlattıklarından, bölücü hainlerin çocukları iğrenç bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.
T.Ö’nün sorgusunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde örgütün ‘gençler taburu’ adını verdiği ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen çocukların, örgütün elebaşları adına düzenlenen eğlencelerde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çeşitli gösteriler yapmaya zorlandığı bilgisini verdi.
TESLİM OLMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR
T.Ö., eşi benzeri görülmemiş bir istismara, tacizin her türlüsüne ve şiddete maruz kalan çocukların, güvenlik güçlerine teslim olmak için fırsat kolladığını ancak yakalananların infaza kadar varan cezalara çarptırıldığını söyledi.
ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANDI
Öte yandan güvenlik kaynakları, son dönemde verilen zayiatlardan dolayı örgütteki çözülmenin hızlandığını, PKK’dan kaçışların arttığını ve katılımların çok ciddi oranda düştüğünü bildirdi.
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