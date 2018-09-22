HABER

İğrenç detayları tek tek anlattı! İşte PKK'dan kaçan teröristin itirafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’dan kaçan T.Ö. isimli terörist, ‘Gençler taburu’ adını verilen ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen çocukların, terör örgütünün elebaşları adına düzenlenen eğlencelerde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çeşitli gösteriler yapmaya zorlandığını söyledi.

İğrenç detayları tek tek anlattı! İşte PKK'dan kaçan teröristin itirafları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemde terör örgütlerine verdiği büyük darbelerden sonra örgüt çözülmeye başladı. 2 Eylül’de terör örgütünden kaçan T.Ö. adındaki terörist TSK’ya sığındı. T.Ö.’nün anlattıklarından, bölücü hainlerin çocukları iğrenç bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

T.Ö’nün sorgusunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde örgütün ‘gençler taburu’ adını verdiği ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen çocukların, örgütün elebaşları adına düzenlenen eğlencelerde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çeşitli gösteriler yapmaya zorlandığı bilgisini verdi.

TESLİM OLMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

T.Ö., eşi benzeri görülmemiş bir istismara, tacizin her türlüsüne ve şiddete maruz kalan çocukların, güvenlik güçlerine teslim olmak için fırsat kolladığını ancak yakalananların infaza kadar varan cezalara çarptırıldığını söyledi.

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANDI

Öte yandan güvenlik kaynakları, son dönemde verilen zayiatlardan dolayı örgütteki çözülmenin hızlandığını, PKK’dan kaçışların arttığını ve katılımların çok ciddi oranda düştüğünü bildirdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadıCumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

Günlük burç yorumları: 22 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 22 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...

Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.