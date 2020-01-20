IGTV uygulamadan kaldırma kararı aldı

IGTV ilk tanıtıldığında Intagram kullanıcılarının ilgisini çekip çekmeyeceği de şüphe uyandırmıştı. Instagram kullanıcılarının alıştığı dikey videolar yerine klasik yatay videoların yer alacağı platformun Instagram alışkanlıklarına ters düşeceği düşünülüyordu. Gerçekten de kullanıcılar bu formatı benimsemekte çok zorlandılar.

Instagram ise IGTV sayesinde daha fazla profesyonel ve yüksek kaliteli video içeriğini uygulamaya kazandırmayı amaçlıyordu. Bu nedenle de profesyonel video içerik üreticilerini rahatlatacak bir format benimsenmişti. Ancak YouTube’un aksine, profesyonel video içerik üreticilerinin kimyası ile amatör ruhlu Instagram’ın nitelikleri birbiriyle bir türlü uyuşmuyor.

Video konusunda deneyimli uzman kesim, Instagram’ın kısa süreli, sınırlı yeteneklere sahip, dik video yayınlama formatının sorun oluşturduğunun altını çiziyor. Bu formatın, kaliteli, planlı, etkileyici video içerik üretmeye engel olduğunu sürekli hatırlatıyor. Ancak, instagram’ı hızlı şekilde ilgi alanları konusunda içerik görmek isteyen kesimin de profesyonel IGTV videolarına zaman ayırmak istemedikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla Instagram YouTube ile yarışında yine geride kalmışa benziyor.

Instagram IGTV videolarının çok daha rahat ve konforlu şekilde takip edilebileceği masa üstü uygulamasını da güncellenmemesi nedeniyle handikapı aşamadığına da dikkat çekiliyor. Zira IGTV videolarının masa üstünde çok daha konforlu şekilde takip edilebileceği düşünülüyor.

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