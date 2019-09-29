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İHH gönüllüsü öğrenciler peribacaları arasında çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Kapadokya'daki turizm merkezlerinden Paşabağı'nda temizlik çalışması yaptı

NEVŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Kapadokya'daki turizm merkezlerinden Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında çöp topladı.

Genç İHH tarafından "Yarınlar için iyi bir şey yap" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, 55 gönüllü üniversite öğrencisi bölgeye geldi. Toplanma alanında kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alan katılımcılar, gruplara ayrılıp temizlik yaptı.

Gönüllüler, Paşabağı'nda, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının arasında çevreye gelişigüzel atılan çöpleri topladı.

Katılımcılardan Gülbahar Bulduk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın gelecek nesillere tüm doğallığıyla miras bırakılabilmesi için korunması gerektiğini söyledi.

Bulduk, "Burayı ziyaret eden turistler, çöpleri belki yakınlarında bir çöp kutusu bulamadığından belki ellerinde taşımamak için etrafa atabiliyor. Kimse çevresinin pis olmasını istemez ama yine de çöp atabiliyor. Farkındalık oluşmasına ve yaşadığımız yerlerin daha temiz olmasına katkı sunmak amacıyla etkinliğe katıldım." dedi.

Merve Özbek ise çevrenin insanlığın ortak değeri olduğunu, bu nedenle tüm bireylerin bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.

Genç İHH'nin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlusu Arzu Süren de kentte İHH gönüllüleriyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını, zaman zaman da doğanın korunmasıyla ilgili bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Süren, alanda yaptıkları çevre temizliğini bölgedeki farklı merkezlerde de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre temizliği Genç ihh Kapadokya Nevşehir

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