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İHH yetim sponsorluk bedelini 250 liraya yükseltti

02.07.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH yetim sponsorluk bedelini 250 liraya yükseltti

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve oluşan kur farkı nedeniyle 150 lira olan yetim sponsorluk bedelini 1 Temmuz itibarıyla 250 lira olarak belirledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 50 ülkede ve Türkiye'nin 78 şehrinde 133 bini aşkın yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli destekliyor. Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.

İHH, Kovid-19 salgını sonrası dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle yetim sponsorluk bedelini 150 liradan 250 liraya yükseltti. Yapılan artış,1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlandı.

Yetim Sponsorluk Sistemi'yle bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul, yetime sponsor olabiliyor. Bağışçılar, sponsoru olduğu yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlıyor.

- 29 yıldır yetimler için çalışıyor

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor. Veli korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı, insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Yirmi dokuz yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten İHH, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor. Böylelikle, yetimlerin yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor.

İHH, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor. Halen 13 ülkede 42 yetimhane, yetim eğitim merkezi ve yetim eğitim köyü hizmet veren İHH, farklı ülkede ise toplamda 6 yetimhanenin inşaatını sürdürüyor.

İHH'nin Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla 250 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.

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