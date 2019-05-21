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İHH'dan Kuzey Makedonya'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

İHH'dan Kuzey Makedonya'da eğitime destek

ÜSKÜP (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan "Gjoce Stojçeski" Meslek Lisesinin tasarım sınıfının açılışı ile engelli öğrenciler için 10 tekerlekli sandalye hibe töreni düzenlendi.

Kalkandelen Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde yapılan yardımın açılış törenine Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi, İHH mütevelli heyeti üyesi Osman Atalay, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kemal Karaöz'ün yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört ay önce lise tarafından bedensel engelli çocuklar için sınıf talep edildiğini, dört aylık bir çalışma sonucu bu sınıfın okula kazandırıldığını anlattı.

Okulun tekstil lisesi olması nedeniyle bedensel engellilere uygun olması gerektiğine dikkati çeken Atalay, "Burada alınan bu masalar, sandalyeler ve akıllı tahta bu bedensel engelli çocukların çok rahat bir şekilde okula gelmelerini, evden çıkmalarını, eğitim haklarını doğal şekilde kullanmalarına sebep olacak. Bizim için çok önemli." diye konuştu.

Okula engelli öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 10 tekerlekli sandalye verildiğini aktaran Atalay, Uluslararası Doktorlar Birliğinin bu projeye destek verdiğini söyledi.

Başta Kuzey Makedonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde engelli çocukların eğitime ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Atalay, "Bir model oldu. Bu hem öğrencinin motivasyonunu, moralini hem de engelli çocukların moral ve motivasyonunu, eğitime olan heyecanını artıracaktır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kalkandelen Belediye Başkanı Arifi de yeni jenerasyon için çekici ve modern bir sınıfın açılışını yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Mesleki eğitimin ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Arifi, "Sizin burada bulunmanız bizim için çok büyük bir saygı. Sizin desteğinizle daha pratik ve daha becerikli genç çocuklar yetiştiriyoruz. Kendi adıma ve okul adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Sevdije Mustafai, piyasanın ihtiyacı doğrultusunda okul olarak yeni jenerasyonun daha kaliteli bir eğitim alması için imkanlar sağladıklarını söyledi.

Sınıfın modern araçlarla donatıldığını aktaran Mustafai, İHH'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İHH destek kapsamında okul bünyesindeki sınıfın badanası ve yer döşemesinin yanı sıra masa, sandalye ve akıllı tahta bağışında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Kalkandelen Kuzey Makedonya

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