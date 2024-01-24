MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İhrama girdiği anları paylaştı! Sefo'nun Umre pozları olay oldu

İhrama girdiği anları paylaştı! Sefo'nun Umre pozları olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 14:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo son pozlarıyla olay oldu. Umre'ye giden ünlü rapçi ihrama girdiği anları paylaştı. Sefo'nun o pzoları sosyal medyanın gündemine oturdu.

İhrama girdiği anları paylaştı! Sefo'nun Umre pozları olay oldu

'Tutsak', 'Bilmem mi?', 'Isabelle', 'Araba' gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü rapçi Sefo Umre'ye gitti.

Geçtiğimiz günlerde hastane yatağından 'sünnet oldum' açıklamasıyla esprili bir paylaşım yapan Sefo bu gönderisi ile uzun süre konuşulmuştu.

sefo sünnet

Sefo şimdi de Umre pozlarıyla olay oldu. İhrama girdiği anları paylaşan ünlü rapçinin Umre pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

sefo 1

Ünlü isim Umre'ye gitmeden önce "Arkadaşlar Umre'ye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim" demişti.

SEFO 2

Ünlü rapçinin Umre pozlarına; 'Herkes hacı oldu', 'Sefo da araştırılsın', 'Allah kabul etsin' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İçimde ne arzular ne tutkular" deyip yaşadığı ilişkiyi anlattı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi"İçimde ne arzular ne tutkular" deyip yaşadığı ilişkiyi anlattı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi
Acı tesadüf! Aldığı haberle yıkıldıAcı tesadüf! Aldığı haberle yıkıldı
Zanzibar'dan bikinili pozlar! Yerli halkla pozu olay oldu Zanzibar'dan bikinili pozlar! Yerli halkla pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Sefo ele
En Çok Okunan Haberler
200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

Erdoğan'ın mikrofon uzattığı aday programa damgasını vurdu

Erdoğan'ın mikrofon uzattığı aday programa damgasını vurdu

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Öğretim görevlisinden aile katliamı! İzmir'de kanlı sabah

Öğretim görevlisinden aile katliamı! İzmir'de kanlı sabah

40 yaşından sonra ismini değiştirmeye karar verdi! İlginç seçim

40 yaşından sonra ismini değiştirmeye karar verdi! İlginç seçim

SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.