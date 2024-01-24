İhrama girdiği anları paylaştı! Sefo'nun Umre pozları olay oldu

'Tutsak', 'Bilmem mi?', 'Isabelle', 'Araba' gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü rapçi Sefo Umre'ye gitti.

Geçtiğimiz günlerde hastane yatağından 'sünnet oldum' açıklamasıyla esprili bir paylaşım yapan Sefo bu gönderisi ile uzun süre konuşulmuştu.

Sefo şimdi de Umre pozlarıyla olay oldu. İhrama girdiği anları paylaşan ünlü rapçinin Umre pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isim Umre'ye gitmeden önce "Arkadaşlar Umre'ye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim" demişti.

Ünlü rapçinin Umre pozlarına; 'Herkes hacı oldu', 'Sefo da araştırılsın', 'Allah kabul etsin' gibi yorumlar yapıldı.







