HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İhtiyacınız olan ürünleri sezon sonu indirimlerinden alın, bütçenizi yormayın

İhtiyacınız olan ürünleri sezon sonu indirimlerinden alın, bütçenizi yormayın

09.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonu indirimleri her yıl tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor; modadan kozmetiğe, ev elektroniğinden aksesuara kadar onlarca kategorideki binlerce ürünü %50'ye varan indirimlerle satın almanızı sağlıyor. Sizin için kaliteli markaların sezon sonu indirimlerini derledik. İşte detaylar!

İhtiyacınız olan ürünleri sezon sonu indirimlerinden alın, bütçenizi yormayın

Hayatın küçük zevkleri paha biçilmezdir; yeni bir çift spor ayakkabı, güzel bir ev dekoru ya da şık bir aksesuar... Bu tür şeyler hayatımıza renk katar ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Ama hepimiz biliyoruz ki, bazen bu küçük lükslerin fiyatı oldukça yüksek olabilir. Neyse ki şimdi önereceğimiz ürünler epeyce indirimli! Spor giyimden klasik giyime ev yaşam ürünlerinden aksesuarlara ve daha fazlasına sezon sonu indirimleriyle sahip olmaya ne dersiniz? Sizin için kaliteli markaların indirimlerinden bir seçki yaptık. Kaçırmayın!

1. Altınyıldız Classics'te sezonun en trend parçalarında indirim

Adsız tasarım - 2023-03-09T153015.828

Ürünleri İncele

2. Hakiki deri bot, çizme, mont ve dahası... Sezon sonu indirimlerine özel uygun fiyata!

Adsız tasarım - 2023-03-09T153749.815

Ürünleri İncele

3. Airfryer, mutfak robot, tıraş makinesi... Hepsi indirimde! Gold Master'da fırsat zamanı

Adsız tasarım - 2023-03-09T153914.637

Ürünleri İncele

4. Dünyaca ünlü spor ve outdoor giyim markalarında %30'a varan sezon sonu indirimi

Adsız tasarım - 2023-03-07T100653.520

Ürünleri İncele

5. Aqua di Polo'da tüm aksesuarlarda 2. Ürün 1 TL!

Adsız tasarım - 2023-03-09T154243.667

Ürünleri İncele

6. Lancome'dan yapacağınız tüm alışverişlerde 765 TL değerindeki tanışma seti hediye!

Adsız tasarım - 2023-03-09T154406.668

Ürünleri İncele

7. Sofralarınıza şık ve zarif bir dokunuş katacak: Güral Porselen'de %20 indirim

Adsız tasarım - 2023-03-09T154606.637

Ürünleri İncele

8. İç giyimde şıklık arayanlar Miorre'da %40'a varan indirim ve çok al az öde fırsatı

Adsız tasarım - 2023-03-09T154840.630

Ürünleri İncele

9. Altınyıldız kalitesini evinizde hissedin! Ev ve banyo tekstili ürünlerinde lansmana özel fırsatlar

Adsız tasarım - 2023-03-09T154949.647

Ürünleri İncele

10. Zamansız tasarımlarıyla öne çıkan Jumbo'da birçok ürün yarı fiyatına!

Adsız tasarım - 2023-03-09T155058.652

Ürünleri İncele
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trendyol indirim alışveriş günün fırsatı sezon sonu sezon sonu indirimleri

İş birliği İçerikleri

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Tümünü Gör
Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Tümünü Gör
Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu çöp bulundu

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu...

Eşini çocuklarının önünde katletmişti! Kan donduran sözler: 'Bak oğlunu vururum doğru konuş'

Kan donduran sözler: 'Bak oğlunu...'

Evinizin havasını değiştirecek en iyi kanepe örtüleri

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı! Dehşet anları kamerada

Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.