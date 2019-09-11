KERKÜK (AA) - Kerkük Valisi Rakan Said, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince 2003-2017 yılları arasında tutuklanan veya alıkonulan Kerkük sakinlerinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Said, kendisini ziyaret eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Said, yargı önüne çıkarılmaksızın 15 yıldan bu yana bazı kişilerin IKBY hapishanelerinde tutulduğunu söyleyerek, Kerkük'te tüm taraflar arasında barış ve huzurun sağlanması için tutuklu veya alıkonulanların serbest bırakılması ya da durumlarıyla ilgili yargıya bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Terör örgütü şüphelisi oldukları gerekçesiyle binlerce insanın Peşmerge güçlerince tutuklandığına dair ellerinde belgelerin bulunduğu belirten Said, şunları söyledi:

"Peşmerge gücünün yıllarca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü mücadeleyi inkar etmiyoruz ancak bu mücadele sırasında da çok sayıda masum insan yargı kararı olmadan alıkonuldu."