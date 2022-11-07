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İki aile arasında silahlı kavga! 1'i bebek 7 kişi yaralandı

07.11.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olayda 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Polisin bölgede yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli ise işlemleri için emniyete götürüldü. İşte haberin detayları...

İki aile arasında silahlı kavga! 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Yahya Kemal Mahallesi 60. Sokak'ta yaşayan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında Z.T. ile H.T. yanındaki av tüfeğiyle ateş açtı.

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1'İ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1'i bebek 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polisin bölgede yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

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Kahramanmaraş silahlı kavga

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