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İki apartman mühürlendi! Cami inşaatında toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Manisa'da Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.’nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Saruhan Mahallesi'ndeki Yiğitbaş Veli Cami inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Temel kazısının bitişiğinde bulunan 2 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Saruhan Mahallesi'nde bulunan Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.’nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Yiğitbaş Cami, yenilenmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün ihale ettiği özel bir firma tarafından yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda yıkımı tamamlanan cami inşaatının temel kazıları sırasında toprak kayması yaşandı.

İnşaatın hemen yukarısında bulunan evlere doğru heyelanın büyümesi üzerine olay yerine Şehzadeler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve AKSA doğal gaz ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri tarafından binalarda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken doğalgaz ekipleri ise heyelanın bulunduğu alanda açıkta kalan doğalgaz borularından sızıntı olması durumuna karşı gaz akışını kesti.
İnşaatı yapan özel firma yetkilisi Kemal Savaş da olay yerine gelerek vatandaşların sorularını yanıtladı. Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Savaş, gerekirse gidecek yeri olmayan vatandaşları otelde misafir edeceklerini söyledi.
Boşaltılan apartman sakinlerinden Alparslan Öklü, "Cami inşaatı sırasında orada bir duvar vardı. O duvarı temel açma sırasında aldılar. O duvar alınınca da toprak kayması oldu. Akşamdan beri oluşuyor. Bugün iyice binaya yaklaşmış. Zabıta arkadaşlar geldi. Tedbir amaçlı boşaltılacağını söyledi. Arkadaşlar ilgileneceğini söyledi ama olmadı akrabalarda kalacağız. Bir apartmanda 7 aile var, bir apartmanda ise 4 aile var" dedi.

İKİ APARTMAN MÜHÜRLENDİ

İKİ APARTMAN MÜHÜRLENDİ
Şehzadeler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri binalardaki katları tek tek gezerek vatandaşlara bilgi verdi. Boşaltılmasının ardından mühürlenen binaların bulunduğu sokaklar da bariyerler kurularak araç ve yaya girişlerine de kapatıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de bölgeye gelerek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Denetim yetkimiz yok. Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi sorumluları var. Burada tedbir almak bizim görevimiz. Şu an binalarda bir sıkıntı gözükmüyor. Vakıflar bu gece de çalışıyor. En kısa sürede gerekli tertibatı alacaklar. Bizim için en önemlisi can güvenliği. O yüzden biz tedbir amaçlı bu binaları boşaltıyoruz. Yakında akrabalarına gidebilecek olan varsa gidecekler. Gidemeyenler varsa da onları otelde misafir edeceğiz. Bir taraftan da gerekli soruşturmalar başlatılacak. İhmal varsa da gerekli incelemeler yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile de görüştük. Konunun takipçisiyiz"
Toprak kaymasının olduğu bölgede henüz düşmeyen toprak parçaları da kontrollü bir şekilde kepçe ile yıkılarak istinat duvarının örülmesine başlanacağı öğrenildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Manisa toprak kayması

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