KADIN

İki aylık stres sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Erkekte hasarlı sperm üretimi ve üreme kapasitesinin düşmesi için, stresli iki ay geçirmek yeterli... Gergin ve stresli geçen iki ay, sperm kalitenizi yüzde 47 oranında azaltıyor ve çocuk sahibi olmanızı güçleştiriyor.

İki aylık stres sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İsrailli araştırmacılar tarafından, yaş ortalaması 32 olan erkeklerden elde edilen 11 bin sperm örneğinin incelendiği araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yumurtanın döllenmesinde sperm hareketi çok önemli ve sperm hareketinde yavaşlama doğal yollardan gebelik şansını düşüren en önemli etkenlerden biri. İsrailli bilim adamları yoğun baskı ve stres altındaki erkeklerde sperm hareketinde ciddi bozulmalar geliştiğini gösterdiler.

YAŞAM TARZINDA ACİL DEĞİŞİKLİK ŞART

Yaşam tarzında acilen bir değişim olmazsa gelecekle ilgili endişelenmemiz gerek. Daha önce yapılan çalışmalarda sabun, güneş yağı ve plastikte spermi etkileyen kimyasalların varlığı bulunmuştu. Bu fiziksel faktörler yanında stress / kısırlık ilişkisi de çok kuvvetlidir. Adeta bir kısır döngüdür. Spermle ilgili problemler yaşayan erkek, kendini güçsüz hisseder hatta partneriyle ilişkisi bile bozulabilir. Bu da stress seviyesini yükseltir.

Peki erkekler daha sağlıklı spermlere sahip olmak için ne yapmalı?

Sağlıklı vücut ağırlığında olmak

Sigarayı bırakmak

Aşrı alkol tüketmemek

Dar iç çamaşırlarından uzak durmak

Yeterli uyku

Stresten kaçmak

Sağlıklı egzersiz yapıp, fit kalmak.”

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Anahtar Kelimeler:
Sperm kalitesi stresin sperme etkisi

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